"Не даємо нічого": Трамп сказав, чи отримає Україна військову допомогу від США

Президент США впевнений, що коли перемир'я буде підписано, Кремль не стане його порушувати.

https://glavred.net/war/ne-daem-nichego-tramp-skazal-poluchit-li-ukraina-voennuyu-pomoshch-ot-ssha-10642781.html Посилання скопійоване

Дональд Трамп висловився про військову допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: defense.gov, скріншот, pixabay.com

Головне:

США не пропонують Україні військову допомогу

Трамп упевнений, що Кремль не стане порушувати перемир'я

Президент США Дональд Трамп відмовився озвучити, яку військову допомогу Україні надасть Америка в рамках мирної угоди. За його словами, станом на сьогодні Штати не пропонують нічого, а гарантії безпеки мають більшою мірою бути відповідальністю країн Європи.

На пресконференції в Білому домі 26 лютого у Трампа запитали, чи нададуть США військову підтримку Україні в майбутньому згідно з мирною угодою. Трамп відповів, що переговори з цього приводу тривають, але, на його думку, за це має в основному відповідати Європа.

відео дня

Крім того, Трамп упевнений, що коли перемир'я буде підписано, Кремль не стане його порушувати.

"Ви говорите про загальну безпеку для України. Я не думаю, що це буде проблемою. Багато людей хочуть зробити це. І я говорив із росіянами - вони не бачать у цьому проблеми, тому я думаю, що вони не повернуться. Щойно ми зробимо це - вони не повернуться більше", - сказав президент США.

Військова допомога США Україні / Інфографіка: Главред ​

На уточнювальне запитання про те, які гарантії безпеки можуть надати Україні США і чи міг би Вашингтон забезпечити протиповітряну оборону, Трамп відповів: "Наразі ми не надаємо нічого".

Він додав, що європейські держави вклали в захист України 100 млрд доларів, а США - 350 млрд.

"Ми хочемо рівності. Вони повинні вкладати більше грошей, ніж ми, тому що вони знаходяться прямо там, а ми - за океаном", - сказав Трамп.

Нагадаємо, 25 лютого Байден розповів журналістам, що Зеленський відвідає Білий дім у п'ятницю. За його словами, Зеленський "хотів би підписати зі мною угоду про корисні копалини".

На запитання про те, що Україна отримає від Штатів за угодою про "рідкоземельні ресурси", Трамп заявив, що це "350 мільярдів доларів (сума, яку за твердженням Трампа, США вже виділили Україні, - ред.) і масу військової техніки, право продовжувати боротися".

"Україна, українські солдати - дуже хоробрі, але без США та їхніх грошей і техніки ця війна закінчилася б дуже швидко", - заявив президент США.

Військова допомога Україні від США - останні новини

Як повідомляв Главред, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для ухвалення нового законопроекту з масштабною допомогою для України поки що "немає апетиту". При цьому він вважає, що війну Росії проти України потрібно довести до кінця.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на низку західних чиновників повідомляло, що без військової американської допомоги в України буде достатньо зброї, щоб продовжувати воювати проти армії РФ у нинішньому темпі до літа. Після цього терміну ЗСУ можуть опинитися без боєприпасів і не зможуть використовувати деякі зі своїх найсучасніших озброєнь.

12 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Україна продовжить отримувати допомогу, інакше "Путін би подумав, що він виграв". Однак, за його словами, "гроші мають бути забезпечені".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред