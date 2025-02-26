РФ вночі запустила понад 170 'Шахедів': скільки цілей вдалося збити захисникам

Ударні дрони ворог запустив з шести напрямків.

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Уночі окупанти вдарили по Україні дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада

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Російська армія атакакувала Україну ударними дронами

Сили протиповітряної оборони знищили 110 ударних дронів

У ніч на 26 лютого російські окупанти атакували Україну 177 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторам. Сили протиповітряної оборони знищили 110 ударних дронів. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ударні дрони армія РФ запускала з різних напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

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"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - написали в ПС ЗСУ.

Інфографіка: ПС ЗСУ

Згідно з оприлюдненими даними, безпілотники збивали у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Відомо, що ще 66 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.

Крім того, у ніч на 26 лютого, під час обстрілу Дніпропетровській області, російські окупанти атакували енергетичний об'єкт, передали у пресслужбі ДТЕК.

Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру обʼєкта, однак енергетики не припиняють працювати на відновлення його функціонування.

Це вже не перший напад на енергетичні обʼєкти України з боку російських військ.

"Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше відновити його роботу", - написали в ДТЕК.

Shahed / Інфографіка: Главред

Удари РФ по території України - останні новини

Як писав Главред, У ніч на 26 лютого російські окупаційні війська атакували Україну ударними дронами. У Київській області працювали сили ППО. Унаслідок нічної дронової атаки, одна людина загинула, ще двоє отримали травми. У Харкові Шахед влучив у багатоповерхівку. У результаті спалахнула пожежа.

Днем раніше російська окупаційна армія вкотре вдарила по Україні "Шахедами". У Сумах пошкоджено багатоповерхівку, відомо про постраждалого. Унаслідок ворожої атаки на Київщині травму отримала жінка, частково зруйновано приватний будинок і господарські приміщення.

Крім того, 25 лютого, Росія підняла в небо бомбардувальники Ту-95 МС. Пуски крилатих ракет були здійснені з району міста Енгельс Саратовської області РФ.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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