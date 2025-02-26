Зеленський назвав точну дату зустрічі з Трампом і анонсував важливе рішення

Зеленський анонсував нові переговори на рівні президентів з очільником США Дональдом Трампом та зробив заяву щодо підписання угоди між країнами.

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Переговори Зеленського та Трампа - названо точну дату зустрічі / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Про що сказав Зеленський:

Перемовини між Україною та США відбудуться в п'ятницю 28 лютого

В рамках переговорів відбудеться зустріч із президентом США Трампом

Президент України Володимир Зеленський анонсував переговори із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у п'ятницю 28 лютого. Про це він повідомив під час свого вечірнього звернення у Telegram.

За його словами, сьогодні, 26 лютого було проведено значну кількість міжнародної роботи.

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"Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п'ятниці", - сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що угода зі США, підтримка України та її громадян, а також гарантії миру й безпеки є запорукою того, щоб Росія більше не загрожувала іншим народам.

Він також анонсував зустріч із президентом Трампом, підкресливши її важливість для всієї міжнародної спільноти, аби забезпечити безперервність американської підтримки.

"Сила потрібна на шляху до миру", - резюмував президент.

Що передбачає угода між Україною та США / Інфографіка: Главред

Переговори між Україною та США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна та США майже завершили роботу над остаточною версією угоди щодо корисних копалин. Документ отримав назву "Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Президент Володимир Зеленський під час онлайн-пресконференції з Абу-Дабі зазначив, що Україна зацікавлена в підписанні цієї угоди зі США, однак документ ще потребує доопрацювання, щоб враховувати ключові національні інтереси.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у своїй статті для Financial Times заявив, що в межах угоди щодо розробки рідкоземельних металів американська сторона не отримує права власності на українські активи, а також не створює для Києва додаткового боргового навантаження. За його словами, новий підхід покликаний забезпечити взаємну вигоду для обох країн, а багато повідомлень щодо угоди є спотвореними або неправдивими.

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