Без гарантій безпеки: NYT дізналася деталі майбутньої угоди США та України

В оновленому проєкті угоди умови для України стали вигіднішими, ніж у попередніх версіях.

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NYT дізналася деталі майбутньої угоди США та України / колаж: Главред, фото: ОПУ, Білий дім

Коротко:

Україна передасть США половину доходів від майбутньої монетизації своїх ресурсів

В угоді відсутні будь-які гарантії безпеки для України

Україна і США близькі до підписання угоди, згідно з якою Вашингтон отримає частку доходів від українських природних ресурсів. Про це повідомляє The New York Times.

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Білий дім уже цього або наступного тижня для підписання угоди про природні ресурси.

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Однак поки незрозуміло, як ця угода співвідноситься з питаннями безпеки України та завершенням війни.

За словами Трампа, переговори між Києвом і Вашингтоном близькі до завершення. Віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанишина також підтвердила, що угода перебуває на фінальній стадії.

Згідно з даними The New York Times, в оновленому проєкті угоди умови для України стали вигіднішими, ніж у попередніх версіях, але в документі, як і раніше, відсутні гарантії безпеки, яких домагався Київ.

Згідно з проектом, Україна передасть США половину доходів від майбутньої монетизації своїх природних ресурсів. Ці кошти будуть спрямовані до спеціального фонду, в якому Сполучені Штати отримають максимально можливу частку.

Водночас сторони відмовилися від колишньої умови, згідно з якою Україна мала виплатити США 500 мільярдів доларів із доходів, отриманих від нафти, газу та корисних копалин. Також скасовано норму про те, що Україна зобов'язана перераховувати суму, яка вдвічі перевищує обсяг майбутньої американської допомоги.

Важливим моментом залишається відсутність в угоді будь-яких гарантій безпеки для України. У Білому домі вважають, що саме економічна співпраця зі США стане фактором стримування російської агресії.

Однак президент України наполягає, що без чітких гарантій підтримки з боку Заходу країна залишається вразливою для можливих нових атак з боку Росії.

Минулого тижня Трамп назвав Зеленського "диктатором" і звинуватив Україну в розв'язанні війни, а напередодні його адміністрація виступила проти резолюції ООН, де Росія визнавалася агресором.

Інфографіка: Главред

Передача рідкоземельних металів України США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в США розкрили дві умови угоди щодо копалин. Відомо, що в рамках угоди про можливості США на розробку рідкоземельних металів в Україні американці не отримають право власності на активи і не будуть створювати для Києва новий борговий тягар.

У ЗМІ розкрили, що Україна передала США варіант угоди щодо копалин. За даними видання, документ передали спецпредставнику президента США Кіту Келлогу, який після візиту до Києва вже прямує до Вашингтона для зустрічі з американським лідером.

У CNN дізналися, що не так з угодою про копалини. Проєкт угоди між США та Україною щодо доступу до рідкоземельних мінералів не влаштовує Київ. Відомо, що президент Володимир Зеленський не підтримає її через невигідні умови.

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