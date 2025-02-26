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Зеленського запросили на зустріч з Трампом, але Білий дім дав задню - Reuters

Руслана Заклінська
26 лютого 2025, 18:37
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В адміністрації Трампа сумніваються у доцільності візиту президента України.
Зеленського запросили на зустріч з Трампом, але Білий дім дав задню - Reuters
У Білому домі вважають, що без завершеної угоди немає сенсу у візиті / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

  • Зеленський отримав офіційне запрошення для візиту до США
  • Тепер у Трампа сумніваються у доцільності візиту
  • Посадовець Білого дому заявив, що без завершеної угоди немає сенсу у візиті

Президент України Володимир Зеленський отримав офіційне запрошення від США для візиту і підписання угоди про рідкоземельні метали. Водночас адміністрація президента США сумнівається в необхідності приїзду Зеленського на зустріч із Трампом. Про це пише Reuters.

За словами високопосадовця Білого дому, причиною сумнівів стали слова президента України про те, що угода щодо мінералів ще не фіналізована.

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"Якщо український лідер каже, що угода не фіналізована, я не бачу сенсу в такому запрошенні", - заявив він.

Перед цим Володимир Зеленський підтвердив, що отримав офіційне запрошення від США для візиту і зустрічі з Дональдом Трампом. Проте, за його словами, остаточний формат і дата ще узгоджуються. Наразі над цим працюють офіси.

"Щодо візиту. Візит нам запропонували, так. Але я хочу отримати, який формат і коли, офіси працюють над цим. Там робоча є дата. Те, що сказав президент США про п'ятницю. У мене важливе питання. Я дуже хочу візиту", - сказав український президент на брифінгу.

Ключовою темою зустрічі стане угода між США та Україною щодо видобутку та постачання рідкісноземельних металів. Також Київ очікує чітких гарантій від Вашингтона про продовження військової та фінансової підтримки.

Президент зазначив, що після можливого візиту до США він планує поїздку до Великої Британії. Там він зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером та європейськими лідерами.

"Після США, якщо я туди поїду, подивимося, тобто я планую в Лондон. І одразу після цього ми з європейцями там зустрічаємося в Кіра Стармера", - додав Зеленський.

Зеленського запросили на зустріч з Трампом, але Білий дім дав задню - Reuters
Угода між Україною і США щодо корисних копалин / Інфографіка: Главред

Угода з США про рідкоземельні метали - останні новини

Нагадаємо, 26 стало відомо, що Україна та США узгодили угоду про рідкоземельні метали. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна та США спільно наповнюватимуть і контролюватимуть інвестиційний фонд. Половина доходів від українських природних ресурсів буде спрямована у фонд.

Також президент України Володимир Зеленський підкреслив, що угода безпосередньо пов’язана із гарантіями безпеки для України. Водночас, за його словами, Київ не матиме боргових зобов’язань перед Вашингтоном.

Як повідомляв Главред, Україна підпише ще одну угоду зі США щодо створення інвестиційного фонду. За словами, Зеленського, цей документ буде "більш серйозним і складним", ніж угода про рідкісноземельні метали.

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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