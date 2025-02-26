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Буде "велика угода": стало відомо, коли Зеленський поїде до США

Анна Ярославська
26 лютого 2025, 06:56
337
Угоду про рідкоземельні метали було погоджено у вівторок після двох тижнів напружених переговорів.
Буде 'велика угода': стало відомо, коли Зеленський поїде до США
В Axios назвали дату зустрічі Зеленського і Трампа / Колаж: Главред, фото: ОПУ, Facebook

Ви дізнаєтеся:

  • Коли Зеленський приїде до США
  • У чому мета візиту президента України до Білого дому
  • Що Україна отримає від США в обмін на угоду щодо рідкоземельних металів

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю відвідає Білий дім, щоб підписати угоду про постачання корисних копалин.

Як пише Axios із посиланням на два джерела, близькі до українського уряду, угоду було погоджено у вівторок після двох тижнів напружених переговорів.

відео дня

Співрозмовники видання повідомили, що український кабінет міністрів збереться вже в середу, щоб схвалити угоду, перш ніж Зеленський вирушить до Вашингтона пізніше цього тижня.

Також наголошується, що спецпредставник США генерал Кіт Келлогг зіграв ключову роль у стримуванні кризи навколо угоди з видобутку корисних копалин і запобіганні її переростанню в більш глибокий розкол між Трампом і Зеленським.

"Зустрічі генерала Келлога із Зеленським у Києві минулої середи та четверга були надзвичайно важливими. Терпляча, наполеглива дипломатія може дати результати", - заявив представник США, який брав участь у переговорах.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Найгучніші обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред ​

Сам американський президент 25 лютого розповів журналістам, що Зеленський відвідає Білий дім у п'ятницю. За його словами, Зеленський "хотів би підписати зі мною угоду про корисні копалини".

"Ми майже домовилися про нашу угоду щодо рідкісних земель", - сказав він.

"Це може бути угода на трильйон доларів, що завгодно. Це рідкоземельні метали та інші речі", - зазначив Трамп.

На запитання про те, що Україна отримає від Штатів за угодою щодо "рідкісноземельних металів", Трамп заявив, що це "350 мільярдів доларів (сума, яку, за твердженням Трампа, США вже виділили Україні, - ред.) і масу військової техніки, право продовжувати боротися".

"Україна, українські солдати - дуже хоробрі, але без США та їхніх грошей і техніки ця війна закінчилася б дуже швидко", - заявив президент США.

Дивіться відео - Трамп анонсував "велику угоду" із Зеленським:

Скриншот

Угода щодо рідкоземельних металів - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп "дуже скоро" зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

"Він [Трамп] хоче якнайшвидше укласти угоду про рідкоземельні метали та очікує, що Зеленський підпише її. Це буде правильно, з огляду на зроблене для Києва платниками податків зі США", - сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що в рамках угоди щодо можливості Сполучених Штатів на розробку рідкоземельних металів в Україні американці не отримають право власності на активи і не створюватимуть для Києва нового боргового тягаря. Новий підхід має забезпечити взаємну вигоду двох країн.

Раніше Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом. За словами президента України, на переговорах обговорювали гарантії безпеки, ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх українських полонених.

Також Зеленський провів розмову з Трампом під час засідання G7.

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