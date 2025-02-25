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Росія може "оголосити перемогу" у війні - чим це обернеться для України

Юрій Берендій
25 лютого 2025, 22:42
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Російський диктатор Путін буде може намагатись "продати" своєму населенню мирну угоду з Україною як "перемогу" у війні, вважає аналітик.
Росія може 'оголосити перемогу' у війні - чим це обернеться для України
Путін може піти на зупинку війни з власними додатковими умовам / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, kremlin.ru

Про що сказав Горбач:

  • Росія може подати своїм громадянам поточну ситуацію у війні як перемогу
  • Припинення бойових дій без військово-політичної поразки РФ не принесе довготривалого миру для України

Російська пропаганда може швидко представити досягнення військ РФ на фронті як значні, пояснюючи громадянам, що Росія вже захопила велику частину української території, багатої на природні ресурси – вугілля, літій, руди, газові родовища тощо. Це може бути подано як доказ нібито перемоги РФ у війні. Про це під час чату на Главреді розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач, відповідаючи на питання, чи може Путін зупинити війну, враховуючи високий рівень мілітаристських настроїв у російському суспільстві та його очікування "переконливої перемоги".

За його словами, Путін не припинить війну, якщо не зможе представити її завершення як перемогу перед власним населенням. Він намагатиметься подати поточний стан речей як здобуток.

"Тому Путін може піти на зупинку війни, але зі своїми власними додатковими умовами. Додаткові умови будуть висунуті як Україні щодо обмеження її суверенітету, так і країнам Заходу щодо обмеження їхнього впливу, зокрема на Україну. І це будуть ті умови, на які не зможемо піти ні ми, ні Захід.Тому переговори можуть бути. Вони можуть бути тривалими. Навіть може бути певне перемир'я", - зазначив Горбач.

Однак, аналітик наголошує, що стійкий мир та остаточне вирішення конфлікту неможливі без військово-політичної поразки Росії. Без цього будь-яке припинення бойових дій буде лише тимчасовим перемир’ям перед новим етапом агресії — як проти України, так і проти Європи та світу загалом.

Дивіться відео чату з Володимиром Горбачем, у якому він розповів, чого чекати від переговорів Трампа, Путіна і Зеленського:

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна повинна бути готовою до можливого загострення ситуації на фронті, особливо якщо війна затягнеться після 2025 року. Про це заявив керівник Благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Тим часом американський президент Дональд Трамп змусив Європу активніше реагувати на безпекові виклики, надавши їй шанс проявити себе. Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан вважає, що для європейських країн Росія як агресорка не є головною проблемою, однак їм необхідно консолідувати зусилля та посилювати власну обороноздатність.

Голова оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко висловив думку, що війна в Україні не завершиться у 2025 році, проте можливе тимчасове перемир'я. Водночас він наголошує, що воно не буде тривалим.

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Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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війна в Україні мирне врегулювання Володимир Горбач мирні переговори з Росією
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