Уряд схвалив підписання угоди із США щодо надр і виділив 6 основних пунктів

Угода із США дозволить створити Фонд для відновлення України та її економіки та буде корисним для майбутніх поколінь українців, зазначив Шмигаль.

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Стали відомі 6 основних пунктів угоди із США / Колаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН

Про що сказав Шмигаль:

Уряд схвалив підписання угоди про економічну співпрацю з США

Угода складається із шести основних пунктів

Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, Україна щодня бореться за свободу, справедливий довготривалий мир, безпеку та життя своїх громадян. Досягнення цієї мети визначене у плані перемоги, який представив президент Володимир Зеленський. Він включає гарантії безпеки, підтримку фронту, стримувальні заходи, використання стратегічного економічного потенціалу країни та післявоєнний захист Європи.

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Шмигаль наголосив, що всі ці елементи мають працювати в комплексі, щоб забезпечити результат. Незабаром Україна зробить ключовий крок у межах цього плану – підпише угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

"В результаті роботи переговорних команд ця угода стала значно кращою, в угоді більше немає ані боргу у 500 млрд доларів, або будь-якого іншого. Більше немає несправедливого пункту про те, що за кожен один долар нової допомоги Україна має віддавати два долари", - сказав він у відео.

Що передбачає рамкова угода між Україною та США щодо корисних копалин / Інфографіка: Главред

Прем’єр-міністр зазначив, що в оновленій версії угоди між Україною та США відсутні несправедливі положення, адже тепер фонд належатиме не лише Сполученим Штатам, а стане спільною власністю двох країн.

Шмигаль також уточнив, що угода включатиме шість ключових пунктів:

Перше – створення Інвестиційного фонду відбудови, який буде спільною власністю та знаходитиметься під управлінням урядів України та США. Друге – українські природні ресурси залишаються у власності України та не передаватимуться ні США, ні будь-якій іншій стороні. Третє – Україна спрямовуватиме до Фонду 50% майбутніх доходів від своїх природно-ресурсних активів. Четверте – внески США до Фонду включатимуть кошти, фінансові інструменти та інші критично важливі активи для відновлення країни. П’яте – зібрані Фондом кошти інвестуватимуться виключно у проєкти з відбудови України, що фактично створить Фонд для майбутніх поколінь українців. Шосте – угода повністю узгоджена із зобов’язаннями України в межах євроінтеграційного процесу, тож вона не суперечитиме європейському курсу країни.

"Таким чином в результаті підписання угоди Україна отримує подвійну вигоду, ми залучаємо американські інвестиції технології у відбудову країни та накопичуємо ресурс для реалізації стратегічних проєктів для добробуту кожного українця й українки. Сьогодні уряд ухвалює рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами", - резюмував прем'єр-міністр України.

Угода між Україною та США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський під час брифінгу розповів про остаточну версію угоди зі США щодо корисних копалин, наголосивши, що в цьому варіанті Україна не виступає боржником.

Після підписання угоди про співпрацю у сфері рідкісноземельних металів Україна планує укласти ще один важливий документ – угоду про інвестиційний фонд, заявив Зеленський.

Водночас президент України отримав офіційне запрошення від США для візиту та підписання угоди про рідкоземельні метали. Однак, як повідомляє Reuters, адміністрація президента США висловлює сумніви щодо необхідності зустрічі Зеленського з Трампом. За словами високопосадовця Білого дому, причиною таких сумнівів стали заяви українського лідера про те, що угода щодо мінералів ще не фіналізована.

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Денис Шмигаль Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

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