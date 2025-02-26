ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку

Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області – 4,6 кілометра.

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Ситуація на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: 127 окрема бригада Сил територіальної оборони, deepstatemap

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Десантники взяли під контроль село Котлине

Захоплення цього населеного пункту дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ-Дніпро

Відстань від села до траси складала всього 6 кілометрів

Січеславські десантники взяли під контроль населений пункт Котлине на Покровському напрямку. Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що у ході штурмових відновлювальних дій, десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ зачистили населений пункт Котлине. Вони вибили ворога за межі села та не дали йому закріпитися.

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"Зайняття цього населеного пункту дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили", – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі додали, що відстань від села до траси складала всього 6 кілометрів, а до Дніпропетровської області – 4,6 кілометра. Успіх росіян міг значно погіршити логістичне забезпечення всього Покровського напрямку.

"Січеславські десантники та суміжні підрозділи не дозволили росіянам закріпитися у Котлиновому та вибили окупантів за його межі", - додали там.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій та Харківській областях.

В ОСУВ "Хортиця" заявили, що армія країни-агресора Росії активізувалась на Новопавлівському напрямку. Там противник наступав в напрямку Костянтинополя та Бурлацького.

Представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін зазначив, що у Часовому Яру тривають міські бої, противник намагається ховатися в багатоповерхових будинках.

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Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України? Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

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