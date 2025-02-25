На військовому заводі у Словаччині вибухнула зброя, яка була призначена для України

Головне із матеріалу:
- На військовому випробувальному заводі пролунав вибух
- Нові зразки гаубиці Zuzana 2 призначались для України
На військовому та технічному випробувальному заводі в Загорі під час випробувальних стрільб стався вибух на одному з нових зразків гаубиці Zuzana 2, яку Словаччина виготовляє для України.
Як повідомляє видання Denník N, що гаубицю тестували перед її остаточним передаванням замовникові. Міністр оборони Роберт Калінак також підтвердив факт вибуху на своїй сторінці у Facebook.
Причина інциденту, за словами Калінака, наразі не встановлена і її розслідує поліція. Міністр оборони зазначив можливі причини трагедії: збої в порохових зарядах, збої в боєприпасах або ж у самій системі озброєння.
Також було підтверджено, що двоє техніків дістали поранення. Обидва притомні, контактують і перебувають у стабільному стані. Легше поранений перебуває в лікарні Бори, а чоловік з тяжчими травмами - в лікарні на Крамарах.
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