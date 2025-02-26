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Щонайменше 40 вибухів: українські сили атакували ряд російських об'єктів

Ангеліна Підвисоцька
26 лютого 2025, 17:33
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Генеральний штаб України підтвердив удари по аеродромах та НПЗ.
взрыв, Туапсинский НПЗ
Українські сили атакували важливі російські об'єкти / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay

Що відомо:

  • Українські сили вдарили по аеродромах
  • Під ударом опинився Туапсинський НПЗ

Українські захисники потужно вдарили по стратегічних об'єктах російських окупантів у Краснодарському краї та на тимчасово окупованій території України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Удари були завдані 26 лютого силами підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ, ГУР та інших складових Сил оборони. Під ударом опинилися військові аеродроми "Саки" та "Кача", а також Туапсинський нафтопереробний завод.

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"Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим об’ємом 12 млн тонн/рік. Понад 90% вироблених нафтопродуктів поставляється на експорт. Також підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні.

У районі нафтопереробного заводу було зафіксовано мінімум 40 вибухів. Там пошкоджена інфраструктура заводу.

Атака дронів - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 26 лютого, тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки ударних безпілотників. У різних районах півострова лунали вибухи, працювала російська ППО.

У ніч на 13 лютого в районі російського міста Липецьк і в області також було чути вибухи. Місцева влада поскаржилася на атаку дронів. Відомо, що 12 вибухів пролунали в промисловій частині Липецька.

Щонайменше 40 вибухів: українські сили атакували ряд російських об'єктів
Удари по РФ / Інфографіка Главреда

Крім того, голова СБУ Василь Малюк заявив, що Україна уражає стратегічні об'єкти агресора Росії, які використовуються у війні. Серед них склади боєприпасів, військові аеродроми та нафтопереробна галузь. Уражено 48% із запланованих об'єктів. Успішні удари призвели до того, що росіяни змушені були з весни минулого року зупинити експорт бензину.

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