В Україні екстрено відключають світло через ракетну атаку РФ

Вночі окупанти здійснили атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика залишається під прицілом.

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Запроваджено аварійні відключення світла по Україні у зв'язку з масованою атакою РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

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В Україні - ракетна небезпека

Запроваджено екстрені відключення світла

Зранку 11 лютого в Україні ввели екстрені відключення світла через ракетну атаку країни-агресора РФ.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про чергову атаку на енергосистему України.

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"Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатися під прицілом", - написав він у Facebook.

За його словами, з метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи терміново застосовуються заходи екстрених обмежень електроенергії.

"Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", - зазначив Галущенко.

Ракетний удар по Україні 11 лютого 2025 року

Як повідомляв Главред, вранці у вівторок, 11 лютого, у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ заявили про ракетну атаку РФ. Фіксуються перші крилаті ракети.

Моніторинговий канал monitor повідомляє, що станом на 06:53 крилаті ракети типу Х-101 у повітряному просторі України відсутні.

"Борти Ту-95мс усе ще в зоні потенційних пусків, а це завжди плюс година на доліт крилатих ракет", - ідеться у повідомленні.

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