В Україні екстрено відключають світло через ракетну атаку РФ

Коротко:
- В Україні - ракетна небезпека
- Запроваджено екстрені відключення світла
Зранку 11 лютого в Україні ввели екстрені відключення світла через ракетну атаку країни-агресора РФ.
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про чергову атаку на енергосистему України.
"Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатися під прицілом", - написав він у Facebook.
За його словами, з метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи терміново застосовуються заходи екстрених обмежень електроенергії.
"Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", - зазначив Галущенко.
Ракетний удар по Україні 11 лютого 2025 року
Як повідомляв Главред, вранці у вівторок, 11 лютого, у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ заявили про ракетну атаку РФ. Фіксуються перші крилаті ракети.
Моніторинговий канал monitor повідомляє, що станом на 06:53 крилаті ракети типу Х-101 у повітряному просторі України відсутні.
"Борти Ту-95мс усе ще в зоні потенційних пусків, а це завжди плюс година на доліт крилатих ракет", - ідеться у повідомленні.
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