Ультиматум Трампа для Путіна та заяви Зеленського: головні новини України (дайджест)

Новини України 22 січня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

Головні новини України станом на 22:00 22 січня / Колаж Главред, фото: УНІАН, СтратКом ЗСУ, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, 22 окрема механізована бригада

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

"Для танго потрібні двоє": Трамп пригрозив РФ санкціями через відмову від переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить нові санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів щодо війни Україні.

Під час виступу в Білому домі Трамп повідомив, що скоро поговорить із Путіним і готовий із ним зустрітися в будь-який час, коли він захоче, пише Bloomberg.

Зеленський зробив заяву про окуповану територію України: що сказав

Україна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною РФ, навіть під тиском усіх союзників. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Міжнародної медіааради.

За його словами, для України окуповані території завжди залишатимуться українськими до моменту їхнього повернення під контроль держави.

Переговори Трампа з Путіним: у Зеленського спрогнозували ймовірний сценарій

Переговори з диктатором РФ Володимиром Путіним дадуть зрозуміти президенту США Дональду Трампу, що з країною-агресором нема про що домовлятися, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Коли Трамп поговорить із Путіним, тут немає різниці, чи це буде формат телефонної розмови, чи якийсь інший формат, у цей момент для нього стане зрозуміло, що з РФ немає сенсу домовлятися про щось", - наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Зеленський назвав головну умову вступу України до НАТО і розкрив сценарій

Раніше деякі держави блоку НАТО вели непрозору політику щодо України і не підтримували її вступ до Альянсу, заявив президент Володимир Зеленський.

"Це були просто неправдиві слова, що Україна буде в НАТО, тому що проходили десятиліття, а Україна так і не стала членом НАТО. Це було нечесно", - наголосив він під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради.

Трамп доручив Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів – WSJ

Президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику по Україні генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну України з Росією за сто днів, проте майже ніхто не думає, що він зможе це зробити - особливо росіяни. Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що роль Келлога як спеціального посланника в Україні - це радше "початковий гамбіт" у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати сам.

Ризик відновлення війни: у Трампа зробили важливу заяву щодо миру в Україні

Метою нової вашингтонської Адміністрації є завершення війни в Україні таким чином, щоб за кілька років вона не почалася знову, заявив держсекретар США Марко Рубіо.

"Конфлікт має закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб він закінчився. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому закінчитися", - наголосив він в ефірі СВS Mornings.

Після мирної угоди: РФ може швидко відновитись та розпочати нову війну

Обіцянка президента США Дональда Трампа виступити посередником у мирній угоді між Україною і країною-агресором Росією дасть змогу Кремлю відновити військову міць і вступити в змову з "новою віссю агресорів". Про це заявив високопоставлений командувач британської армії, генерал-лейтенант Майк Елвісс, пише The Times.

За його словами, як тільки закінчиться війна в Україні, почнеться гонка за відновлення бронетанкових військ, оскільки країни готуватимуться до наступної війни.

Успішна диверсія в Донецьку: партизани спалили військовий автомобіль РФ - деталі

Партизани провели успішну диверсію у Донецьку. Вони спалили військовий автомобіль росіян неподалік військової частини В/Ч 08802 бригади Кальміус, яка активно воює на Донецькому напрямку. Про це повідомив партизанський рух Атеш.

Зазначається, що транспортний засіб, підготовлений для перевезення боєприпасів і особового складу, також був оснащений засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

У ЗСУ зробили тривожну заяву про сили РФ, що переважають, і назвали напрямок

Минулої доби, 21 січня 2025 року, на Харківському напрямку наші воїни відбивали ворожі атаки у Вовчанську, а на Куп'янському напрямку противник штурмував позиції Сил оборони поблизу Дворічної та Нової Кругляківки.

Побиття в Білій Церкві: у НПУ відповіли, чи є серед фігурантів діти чиновників

У поліції спростували інформацію про те, що до побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві 11 січня причетні діти чиновників або правоохоронців. Також правоохоронці не підтвердили зв'язок інциденту з наркотиками. Про це повідомив на брифінгу керівник слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області Віктор Луговий.

"На даний час відсутня будь-яка інформація про те, що учасники події або їхні батьки є чиновниками чи правоохоронцями. Це питання також ретельно перевіряється", - сказав він.

Українські воїни розгромили в бою військових КНДР: ворог зазнав серйозних втрат

У Курській області країни-агресорки Росії відбувся запеклий бій між операторами ССО ЗСУ та північнокорейськими військовими, внаслідок якого ворожі сили зазнали втрат.

Як повідомили у Силах Спеціальних Операцій, військові КНДР наступали на українські позиції, аде їх вчасно виявили оператори 8-го полку ССО ЗСУ, які разом із піхотинцями втримували противника більше 8 годин.

Вибухи гриміли в шести областях: РФ атакувала Україну десятками ударних дронів

Російські окупанти атакували Україну в ніч на середу 99-ма ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

У результаті 65 із них вдалося збити, а 30 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків, повідомляється в Telegram ПС ЗСУ.

Якою буде війна у 2025 році: генерал НАТО оцінив загрозу прориву фронту

У агресорки Росії сьогодні немає військового потенціалу для того, щоб реалізувати швидкий наступ на полі бою з масовим проривом фронту. Ворог має брак військових. У 2025-му буде більше невеликих наступальних дій, а військова підтримка України з боку США навряд чи припиниться. Про це заявив американський генерал, командувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.

Як повідомляє Голос Америки, на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі він розповів про те, що не вірить у раптову поразку України та різкий прорив з боку російських окупантів.

"Час змін настав": Орбан закликав скасувати санкції проти Росії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав зняти санкції Європейського Союзу проти країни-агресора Росії. Про це він заявив на своїй сторінці в Х.

За його словами, запроваджені проти Росії санкції нібито знищили конкурентоспроможність європейської економіки.

Мільйонна армія для України: Зеленський висунув несподівану пропозицію

Для захисту від Росії Україні знадобиться армія чисельністю близько мільйона осіб, доки країна не вступить до безпекового альянсу, заявив президент Володимир Зеленський.

"Нам потрібен мільйон військових в обороні, якщо Путін прийде з мільйоном-півтора", - зазначив він під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Тотальний тиск на Путіна: Зеленський спрогнозував жорсткі методи Трампа

Президент України Володимир Зеленський розповів про методи тиску, які президент США Дональд Трамп може застосувати щодо російського диктатора Володимира Путіна.

Під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради він запропонував застосувати тотальні санкції проти країни-агресора Росії і передати Києву всю необхідну зброю для боротьби з окупантами РФ.

Союзники найближчим часом обговорять гарантії безпеки, адже, навіть після завершення війни для України потрібно забезпечити безпечне майбутнє. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Funke.

"По-перше, було б добре, якби війна в Україні закінчилася. Але навіть тоді ми все одно повинні були б забезпечити безпечне майбутнє України", - сказав він.

Україна не по зубах Росії: авторитетний генерал США розкрив головний план Путіна

Агресорці Росії бракує солдатів на полі бою, її війська не здатні на глибокі прориви фронту. Кремль не може перемогти Україну і сподівається лише на те, що США, Велика Британія та інші країни відмовляться від підтримки Києва. Про це заявив генерал, колишній командувач Сухопутними силами США в Європі Бен Ходжес.

В інтерв'ю подкасту In the Bunker with Darth Putin KGB він сказав про те, що росіяни "ледве рухаються" на фронті та відчувають брак солдатів, у зв'язку з чим до бойових дій підключили військових із КНДР.

Північна Корея направить на Курщину підкріплення із нових солдатів КНДР - NYT

Минулої осені Північна Корея направила в країну-агресорку Росію близько 11 тисяч своїх військових для участі у бойових діях на території Курської області на боці РФ.

Як пише видання The New York Times, ще на початку грудня 2024 року стало відомо, що близько третини північнокорейців, які прибули на російську територію, загинули або отримали поранення. А за останніми даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського втрати КНДР вже становлять майже половину від відправлених в Росію військових.

Фінал війни в Україні: у Зеленського розповіли про контакти з командою Трампа

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив про налагодження неформальних комунікацій між українською стороною та командою президента США Дональда Трампа.

"Я б сказав так, що певні комунікації неформальні (з командою Трампа - ред.), вони і сьогодні є на різних рівнях. Тут питання в тому, що команді вже чинного президента (США - ред.) треба чітко заявити про свою позицію щодо фіналу війни", - підкреслив він у коментарі РБК-Україна.

Росія завалиться за 8 місяців: названо два потрібних кроки

Країна-окупант Росія завалиться за 8 місяців, якщо серйозно наростити удари по її території і посилити міжнародний тиск на Кремль. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що також потрібно застосувати жорстку політику до країн, які допомагають Москві обходити санкції.

На думку чиновника, потрібний сценарій запустять ефективні удари по території Росії, які призведуть до панічних соціальних настроїв.

Побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що загрожує нападникам - нові деталі

Днями в соцмережах з'явилося відео, де група підлітків жорстоко знущається з дівчини та вимагає у неї гроші. На записі видно, як дівчинку б'ють руками й ногами, приклеюють до її голови використану жувальну гумку, розпилюють в обличчя невідому речовину та забирають мобільний телефон. За знущаннями спостерігали інші підлітки, які все це фіксували на камеру.

Жертвою побиття стала 12-річна дівчинка, на ім'я Ярослава. Її батько, а також рідний і двоюрідний брати нині перебувають на фронті, захищаючи Україну від російських окупантів. Мати постраждалої звернулася до поліції. Правоохоронці вже встановили десятьох осіб, причетних до побиття школярки.

Главред зібрав головне, що варто знати про побиття дівчини в Білій церкві.

Прикривав відхід побратимів: на фронті загинув 68-річний пластун і ОУНівець

У травні 2024 року, прикриваючи відхід побратимів у Вовчанську під Харковом, загинув командир штурмових підрозділів і колишній комбат, полковник Костянтин Жук на псевдонім "Нельсон". Про це повідомляє спецпідрозділ ГУР МО "Братство" у Facebook.

Розвідники успішно вдарили FPV-дронами по позиціях російської армії у Тьоткіно Курської області. Вдалось знищити важливе супутникове обладнання. Про це повідомили в ГУР.

Зазначається, що бійці ГУР МО України 17 січня у районі населеного пункту Тьоткіно виявили ворожу позицію, де знаходилося важливе супутникове обладнання.

В ЄС визнали загрозу нападу РФ і назвали дату: в РНБО розкрили два сценарії

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Росія може атакувати Євросоюз уже в 2028 році. Вона закликала Європу збільшити інвестиції в оборону, адже наразі Володимир Путін витрачає на армію у п'ять разів більше, ніж Брюссель. На цю заяву відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram.

Коваленко зазначив, що Росія може бути готова до війни з НАТО через 4–6 років, якщо Захід продовжуватиме політику слабких обмежень. У такому разі війна ймовірно почнеться з країн Балтії.

"Далі буде лише гірше": Трамп жорстко звернувся до Путіна через Україну - деталі

Новий президент США Дональда Трамп закликав Росію та особисто російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна припинити повномасштабну війну в Україні та пригрозив наслідками. Про це він написав своїй соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що його ціллю ніколи не було нашкодити Росії.

"Путін для нього ніхто": Зеленський зробив низку важливих заяв про Трампа

Війська США мають стати частиною миротворчої місії, розгорнутої в Україні. Про це сказав президент України Володимир Зеленський новому президенту США Дональду Трампу, повідомляє Bloomberg.

Президент акцентував на тому, що у європейських союзників недостатньо солдатів для стримування російського диктатора Володимира Путіна. Зеленський незадоволений заявою про те, що сил Європи нібито буде достатньо.

Збагатився на $1 млн під час війни: головному психіатру ЗСУ обрали запобіжний захід

Головному психіатру Збройних сил України Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 1 мільйон доларів, обрали запобіжний захід. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Шевченківський районний суд Києва.

Так, суд погодив клопотання прокурорів щодо його взяття під варту на 60 днів із заставою 49 млн гривень. Однак адвокати просили запобіжний захід, який не передбачає взяття під варту. У разі визначення суми застави, її просили розрахувати, виходячи з можливостей Друзя та його родини.

У деяких областях оголосили штормове попередження: регіони засипатиме снігом

Погода в Україні 23 січня буде сніжною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у західних, Вінницькій та Одеській областях. Там очікується туман з видимістю 300-500 м, що може призвести до ускладнення руху транспорту. У цих регіонах оголосили І рівень небезпечності.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 23 січня очікується туман. Практично повсюди прогнозується мокрий сніг та дощ. Найближчої ночі температура повітря опуститься до -4 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до +7 градусів.

Надалі буде спостерігатися тенденція до підвищення температури повітря. Потепління буде у період між 25 та 30 січня. У ці дні температура повітря підвищиться до +13 градусів.

В Офісі президента сказали, коли Зеленський може зустрітися з Трампом

Зустріч президента України Володимира Зеленського та обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа може відбутися вже незабаром. Про це під час дискусійної панелі "Формула миру для України" в межах Всесвітнього економічного форуму у Давосі заявив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Укрінформ.

