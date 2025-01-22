Тотальний тиск на Путіна: Зеленський спрогнозував жорсткі методи Трампа

Дональд Трамп може застосувати щодо РФ нові санкції.

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Володимир Зеленський розповів про тиск на Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

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Проти РФ необхідно застосувати тотальні санкції

Києву потрібна вся необхідна зброя для боротьби з окупантами

Президент України Володимир Зеленський розповів про методи тиску, які президент США Дональд Трамп може застосувати щодо російського диктатора Володимира Путіна.

Під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради він запропонував застосувати тотальні санкції проти країни-агресора Росії і передати Києву всю необхідну зброю для боротьби з окупантами РФ.

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"Трамп може реально застосувати санкції тотально, він знає, як це робити, він бізнесмен. Він розбирається в цьому дуже сильно. Витягнути максимальний обсяг енергетики, зменшити світову ціну (на енергоресурси, ред.), а він це зробить без будь-яких пропозицій. Він сам це зробить", - зазначив глава держави.

Він також зауважив, що Трамп має сказати Путіну, що, якщо той не припинить війну, США передадуть Україні всю необхідну зброю, яку вона запросить.

"Звичайно, не ядерну. Ми з вами адекватні люди", - зазначив президент України.

Раніше повідомлялося про те, що США готують санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту. Санкції також включатимуть заходи проти осіб, причетних до деяких мереж, які торгують нафтою за цінами, що перевищують верхню межу.

Нагадаємо, раніше Британія ввела потужні санкції проти РФ. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора. Також Британія ввела обмеження проти п'яти російських кораблів.

Як повідомляв Главред, опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко вважає, що країна-агресор Росія матиме можливості для ведення війни проти України доти, доки не буде серйозних санкцій щодо її газової та нафтової галузей. Але навіть санкції не є значущим фактором.

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Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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