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Люди вийшли на вулиці: в Курській області відбувся масштабний протест - причина

Даяна Швець
21 січня 2025, 21:16
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Основні вимоги мітингуючих — надання постійного житла та компенсація за втрачене майно.
Курская область, жители
​ ​Жителі прикордонних районів Курщини скаржаться на байдужість влади / Колаж: Главред, фото: скрін

Головне:

  • В Курську біженці з територій РФ, де тривають бої, вийшли на мітинг
  • Біженці Курської області вимагають житла та компенсацій

У Курську відбувся мітинг біженців із прикордонних районів, постраждалих через бойові дії.

Люди, які втратили свої домівки та майно, обурюються через відсутність обіцяного постійного житла, недостатню підтримку з боку влади.

відео дня

20 січня, як обіцяв Путін, росіяни не перемогли на Курщині, тому жителів хвилює неможливість повернутися до своїх населених пунктів через активні бойові дії в регіоні.

Мітинг в Курську
Мітинг в Курську / фото: тг-канал Главред

За словами учасників акції, вони вже півроку вимушено живуть у тимчасових притулках або орендують квартири, однак місцева влада ігнорує їхні проблеми.

На одній із площ Курська біженці записали відеозвернення до губернатора Курської області, закликавши його припинити ховатися за спинами посередників і взяти на себе відповідальність за вирішення їхньої ситуації.

Основні вимоги переселенців — надання постійного житла та компенсація за втрачене майно. Вони зазначають, що жодних конкретних рішень з боку влади досі не запропоновано.

Хоча президент Росії Володимир Путін запевняє, що бюджет має достатньо коштів, губернатор Курської області стверджує протилежне — фінансів немає.

"Ми відчуваємо себе покинутими," — кажуть учасники мітингу.

Жителі Курської області на власному досвіді відчули наслідки бойових дій: їхні будинки зруйновані, майно втрачено, а реальної допомоги від держави вони так і не отримали.

Що відбувається в Курській області - деталі

Главред з посиланням на політичного експерта Дмитра Снєгирьова, повідомляв, що ЗСУ можуть розширити наступ не лише у Курському регіоні. Битви можуть початися ще одразу у двох областях РФ.

Видання Forbes писало, що армія окупантів вдалась до "смішної" практики на Курщині. Річ у тім, що окупанти імпровізують із "мобільними мостами" часів Другої світової війни.

Як стверджує експерт Віктор Ягун, Україна змінила правила гри на Курщині. Дедлайни щодо звільнення Курщини ставилися російським керівництвом уже не раз, але ЗСУ і досі контролюють частину території Росії.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. У рамках операції було встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині.

Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають.

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