Все вирішиться за два тижні: Макрон анонсував "критично важливі" рішення для України

Юрій Берендій
19 серпня 2025, 18:20
Макрон підкреслив, що наступні два тижні є вирішальними для узгодження реальних гарантій безпеки України за підтримки США та європейських партнерів.
Макрон анонсував "критично важливі" рішення для України / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Макрон:

  • Наступні 15 днів вирішальні в питанні гарантій безпеки для України
  • Трамп змінив свою позицію щодо гарантій безпеки для України

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що наступні два тижні будуть вирішальними для узгодження гарантій безпеки України після переговорів 18 серпня у Вашингтоні. Про це він сказав в інтерв'ю французькому мовнику LCI, пише Politico.

"Є вся робота, яку потрібно зробити заздалегідь щодо гарантій безпеки. Наступні 15 днів абсолютно необхідні для нас, щоб завершити роботу з американцями і надати цим гарантіям безпеки реального змісту", — сказав Макрон.

В інтерв’ю французькому мовнику, а також у серії бесід із французькими та американськими медіа, Макрон високо оцінив рішення Трампа надати Україні значні гарантії безпеки.

"Велика зміна в останні дні полягає в тому, що він визнав необхідність гарантувати безпеку України", — зазначив президент Франції.

Видання зазначає, що конкретний зміст безпекових гарантій наразі невідомий. Водночас Еммануель Макрон пояснив, що Велика Британія, Франція, Німеччина, Туреччина та інші країни готові проводити не наступальні чи провокаційні дії, а операції з гарантування безпеки на суші, морі та в повітрі.

Французький президент також застеріг від ілюзій щодо "швидких перемог" і довіри до заяв Кремля, наголосивши, що Росія є "дестабілізуючим чинником" та "хижацькою силою біля наших дверей".

Макрон підкреслив, що мета угоди — забезпечити українцям можливість відбудовувати державу й жити у спокої, маючи достатній рівень стримування від нової агресії, а європейцям — гарантії миру та безпеки.

Чи можуть країни Європи надіслати миротворців до України

Як писав Главред, у Великій Британії, Німеччині та Франції нинішні комфортні та безпечні умови породили слабких лідерів. Про це заявив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов зазначає. За його словами, щодня лунають гучні заяви, які кардинально відрізняються від реальних дій. Це політика без належних ресурсів і без опори на реальні можливості,

"Наприклад, багато говорилося про миротворців, а потім з'ясувалося, що без американців нічого не вийде, і вільних військ у Європи практично немає. У Франції це всього лише Іноземний легіон – це всього 10 тисяч військовослужбовців. У Британії всі сухопутні сили – це трохи більше 70 тисяч осіб. Які миротворці? Але, тим не менш, гучні заяви були", - вказує експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, український дипломат, колишній посол у США Валерій Чалий зазначив, що проведення зустрічі між президентами України Володимиром Зеленським, США Дональдом Трампом та Росії Володимиром Путіним наразі під великим сумнівом.

Водночас спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що Вашингтон готовий надати Україні "надійні гарантії безпеки", схожі на ті, що передбачає 5-та стаття Статуту НАТО. За його словами, російський лідер Володимир Путін нібито не заперечує проти такої ініціативи. Для України це може стати серйозним сигналом, адже фактично йдеться про можливість американського військового захисту. Проте, як наголосив політолог і викладач КНУ імені Шевченка Петро Олещук, у цьому питанні існують важливі нюанси.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва начебто не проти ні двосторонніх, ні тристоронніх переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні, але висуває умови про "гарантії безпеки для Росії" та "захист прав росіян в Україні".

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

війна в Україні мирне врегулювання Еммануель Макрон мирні переговори гарантії безпеки
