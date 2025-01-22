Трамп пригрозив: ООН отримала лист через загрозу захоплення Панамського каналу

Відповідний лист був адресований генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу та розповсюджений серед 15 членів Ради безпеки.

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Заява Трампа не сподобалась представникам Панами і вони вирішили діяти / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія, OpenStreetMap

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Панама звернула увагу ООН на заяву Трампа щодо Панамського каналу

США застерігають від застосування сили проти територіальної цілісності Панами

Панама надіслала генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу лист із попередженням щодо слів президента США Дональда Трампа під час інавгураційної промови щодо обіцянки повернути Панамський канал США.

Як пише Reuters, посол Панами в ООН Елой Альфаро де Альба зазначив, що відповідно до основоположного Статуту ООН країни "у своїх міжнародних відносинах повинні утримуватися від погроз силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави".

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Окрім Антоніо Гутерріша лист був розповсюджений і серед 15 членів Ради безпеки. Таким чином Панама сподівається привернути увагу до хвилюючого її питання.

Варто зазначити, що країна є членом ради, яка відповідає за підтримання міжнародного миру та безпеки на 2025-26 роки.

Панамський канал / Інфографіка: Главред

Заява Трампа щодо Панамського каналу - що відомо

Нагадаємо, ще до офіційного вступу на посаду президент США Дональд Трамп натякнув, що під час його каденції американці можуть претендувати на приєднання до країни Канади, Гренландії та Панамського каналу.

Вже під час інавгураційної промови, як писав Главред, Трамп пообіцяв повернути під контроль США Панамський канал і акцентував увагу на тому, що Панама порушила умови домовленості.

Зауважимо, що Трамп так акцентує увагу на Панамському каналі найімовірніше тому, що він має важливе значення для імпорту комерційних товарів із Азії до США та для експорту американських товарів.

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