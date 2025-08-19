"Далося не просто": Пресняков уперше зробив заяву про розлучення

Ось і розпався черговий осередок суспільства в терористичній Росії.

Син російського співака Володимира Преснякова, який підтримує вторгнення країни-агресора Росії в Україну, Микита, офіційно повідомив про розлучення зі своєю дружиною Оленою.

Про це син путініста повідомив на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, у нього і його дружини - різні погляди на життя і майбутнє.

Микита Пресняков з дружиною / фото: instagram.com, Микита Пресняков

"Ми були разом майже десятиліття. Зустрілися дуже рано, коли ще тільки вчилися розуміти себе і цей світ. І всі ці роки були наповнені різним - світлом, радістю, помилками, труднощами, але найголовніше, вони були наповнені досвідом.Сьогодні ми розуміємо, що наші погляди на життя і майбутнє дуже різні. Ми по-різному бачимо сім'ю, ролі у стосунках і те, яким має бути наступний етап", - пояснює своє рішення Пресняков.

Він також додає, що він і його дружина "виросли в різні боки". "Це не означає, що хтось правий або винен. Це означає, що ми виросли в різні боки. Це рішення далося непросто. Але ми обираємо чесність і вдячність. Ми поважаємо все, що прожили разом, і залишаємося людьми, які бажають один одному тільки щастя", - написав він.

Володимир Пресняков - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що напередодні Володимир Пресняков зізнався в ніжних почуттях до іншої жінки. У власних соцмережах він виклав фото з жінкою і написав до неї тепле звернення.

Раніше Володимир Пресняков також заявляв, що йому набридли новини про проблеми у шлюбі його сина, оскільки в них усе добре. Також він розкрив деталі щодо їхнього місця перебування.

Про персону: Володимир Пресняков Володимир Пресняков - радянський і російський естрадний співак, музикант-клавішник, композитор, аранжувальник, танцюрист брейк-дансу та актор. У 2022 році Пресняков підтримав вторгнення Росії в Україну, заявив про передання гонорару з концерту в "Крокус Сіті Холі" учасникам вторгнення в Україну. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України, оскільки Пресняков "висловив свою підтримку російським окупантам і жорстокій війні РФ проти України, виступив із концертами для "рятувальників-миротворців", які руйнують українські міста та вбивають мирне населення під гаслами "Віримо і чекаємо" і "МіZaМир"".

