Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Інакше це нічого": Зеленський сказав, скільки миротворців має бути в Україні

Руслана Заклінська
21 січня 2025, 23:22
166
Володимир Зеленський підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа про збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.
'Інакше це нічого': Зеленський сказав, скільки миротворців має бути в Україні
Зеленський назвав необхідну кількість європейських миротворців / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/NATO

Ключові тези Зеленського:

  • Для гарантій безпеки в Україні має бути щонайменше 200 тисяч миротворців
  • Європейцям необхідно розробити єдину політику безпеки і оборони
  • На оборону має йти 5% ВВП

В Україні потрібно розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців після завершення війни. Саме така чисельність миротворчої місії здатна запобігти новому вторгненню РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з пресою в Давосі, пише Reuters.

"Від усіх європейців? 200 тисяч — це мінімум. Це мінімум, інакше це нічого", - сказав глава держави.

відео дня

Зеленський підкреслив, що така кількість військових необхідна для протистояння російській армії, чисельність якої оцінюється в 1,5 мільйона осіб. Україна, за його словами, має удвічі меншу кількість військовослужбовців, тому міжнародні гарантії безпеки є критично важливими.

Президент вважає, що така кількість іноземного контингенту буде достатньою, щоб гарантувати мир та стабільність в Україні. Ця кількість військових приблизно відповідає чисельності армії Франції.

За даними Financial Times на червень 2024 року, у Франції налічується 204 тисячі військовослужбовців, що є найбільшим контингентом серед європейських країн. У той же час армія Італії скоротилася до 160,9 тисяч осіб.

Загалом країни ЄС мають близько 1,9 млн солдатів на папері. Проте, за оцінками аналітиків, європейські країни боротимуться навіть за те, щоб направити 300 тисяч військових і це вимагатиме місяців підготовки.

Також Зеленський закликав європейські країни розробити спільну політику безпеки та оборони. Він підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП.

"Якщо на оборону має йти 5% ВВП, нехай буде так. Не потрібно грати на емоціях людей, що оборона має компенсуватися за рахунок медицини або пенсій. Це несправедливо", наголосив президент України.

Заяви Зеленського на форумі в Давосі - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наголосив, що для протидії загрозам з боку РФ європейські країни мають об’єднати зусилля. Він зазначив, що Росія здатна мобілізувати 1,5 млн військових, тоді як Україна має понад 800 тис., а Франція – лише 200 тис.

Також Зеленський запевнив, що в нього хороші відносини з президентом США Дональдом Трампом, який прагне завершити війну в Україні до кінця 2025 року. Однак він наголосив, що навколо Трампа є "зайві голоси", які можуть доносити дезінформацію чи проросійські позиції.

Як повідомляв Главред, глава держави заявив, що Путін прагне зменшити чисельність української армії у 5 разів. Проте українська влада не погодиться на такі умови.

Читайте також:

Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні миротворцы Володимир Зеленський гарантії безпеки
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Дрони підірвали ємності нафтобази в Тульській області РФ: знімки наслідків

Дрони підірвали ємності нафтобази в Тульській області РФ: знімки наслідків

00:16Світ
"Інакше це нічого": Зеленський сказав, скільки миротворців має бути в Україні

"Інакше це нічого": Зеленський сказав, скільки миротворців має бути в Україні

23:22Україна
"Ми розсердимося і дамо відсіч": Орбан цинічно погрожує Україні

"Ми розсердимося і дамо відсіч": Орбан цинічно погрожує Україні

22:29Світ
Реклама

Популярне

Більше
Не допоможе Patriot і SAMP-T: названо єдиний спосіб впоратися з "Орешником"

Не допоможе Patriot і SAMP-T: названо єдиний спосіб впоратися з "Орешником"

Врізав майже 6-бальний шторм: Україну атакувала нова магнітна буря

Врізав майже 6-бальний шторм: Україну атакувала нова магнітна буря

Карта Deep State онлайн за 21 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 22 січня: Водоліям - великі гроші, Ракам - кар'єрний успіх

Гороскоп на завтра 22 січня: Водоліям - великі гроші, Ракам - кар'єрний успіх

"Коханка" Потапа публічно стала на його бік - подробиці

"Коханка" Потапа публічно стала на його бік - подробиці

Останні новини

00:16

Дрони підірвали ємності нафтобази в Тульській області РФ: знімки наслідків

00:10

Дивляться на світ очима дітей: які ТОП-4 знаки ніколи не старіють

21 січня, вівторок
23:48

Клоун, перфекціоніст чи бос: що про водія каже положення рук на кермі - тест

23:29

З ціною в половину мінімалки: Винник після провалу в Польщі дасть два концерти

23:22

"Інакше це нічого": Зеленський сказав, скільки миротворців має бути в Україні

Базовий сценарій Трампа щодо війни в Україні передбачає програш Путіна – ЗагороднійБазовий сценарій Трампа щодо війни в Україні передбачає програш Путіна – Загородній
23:01

Путін такого удару не чекав: Орбан більше не блокуватиме санкції проти РФ

22:40

Дочка Олени Кравець підкорила кардинальними змінами в зовнішності

22:29

"Ми розсердимося і дамо відсіч": Орбан цинічно погрожує Україні

22:25

Небезпечні "дзвіночки" для Путіна: між Китаєм і Росією пробігла чорна кішка

Реклама
22:15

"Невиразне минуле": молоду дружину Петросяна рознесли в РФ - причина

22:03

Зеленський у Давосі та Трамп пригрозив Путіну: головні новини України (дайджест)

21:46

Україна втратила чемпіона: в боях з агресорами РФ загинув відомий спортсмен

21:40

Зрадниця Клара Новікова вийшла на зв'язок і здивувала зізнанням - деталі

21:28

Футболка буде як нова: як врятувати розтягнутий комірець, простий лайфхак

21:16

Люди вийшли на вулиці: в Курській області відбувся масштабний протест - причина

21:13

Смоленський авіазавод атакував "Чаклун-В": у ЗМІ розповіли про таємничу зброю

20:56

Українська співачка не потрапила до Нацвідбору і йде на конкурс від іншої країни

20:49

Трамп може розвалити РФ і закінчити правління Путіна: ЗМІ назвали дату

20:47

Який будинок відрізняється: потрібно розгадати загадку за 7 секунд

20:33

Чому не можна вішати рушники на двері: експерти попередили про небезпеку

Реклама
20:08

Втратите щастя і достаток: що не можна виносити з дому 22 січня - прикмети

20:04

Круте піке для долара та євро: яким буде курс валют в лютому

19:42

"Ця війна має закінчитися": новий держсекретар США зробив важливу заяву

19:40

Параліч від Куп'янська до Лиману: операція ЗСУ знищила ключову систему армії РФ

19:40

Легендарна ковбаса з СРСР: як людей обманювали етикеткою якості

19:37

В Україну повертається сніг та дощ: у яких регіонах будуть опади

19:17

Цікавий трюк із холодною водою: як зробити пельмені кулінарним шедевром

19:07

Наступ стихає: в ЗСУ розкрили, чому росіяни передумали йти "в лоб" на Покровськ

19:00

Путін плюнув у Трампа: чому Росії буде "весело"Погляд

18:57

У чому різниця між двома сторонами алюмінієвої фольги: знають не усіВідео

18:52

"Ніколи не допустимо": Зеленський назвав ключову умову Путіна щодо України

18:48

Чи втримає ЗСУ Дніпропетровщину: Тимочко попередив про можливий великий наступ РФ

18:39

IQ-тест для інтелектуалів: знайдіть двох роботів серед людей за 5 секунд

18:32

Не чистити взуття: для чого потрібні щітки по краях доріжки на ескалаторі

18:10

Що зробити, щоб взуття не ковзало: два методи, що врятують від травм

18:05

Загроза втрати чотирьох областей: Горбенко попередив про цілі РФ і назвав терміни

17:58

"Приведе до закінчення війни": Зеленський озвучив стратегію України

17:57

Санкції в дії: поставки російської нафти зупинилися

17:55

Не Курськом єдиними: ЗСУ можуть розширити наступ одразу у двох областях РФ

17:45

"Привид" Джолі не відпускає: Бред Пітт відкладає весілля з новою коханою

Реклама
17:27

"Хоче закінчити війну до кінця року": Зеленський сказав, які у нього стосунки з Трампом

17:16

Надзвичайний стан в США та смертна кара: які перші укази підписав Трамп

16:56

Зеленський у Давосі: РФ має 1,5 млн солдатів, Європі потрібно об'єднатися

16:33

"Затролив" Фіцо та попередив Європу про загрозу: Зеленський виступив в Давосі

16:30

Захист титулу й повернення ексчемпіона: Київстар ТБ транслюватиме міжнародний вечір боксу

16:27

Менше, ніж усі думають: скільки можна зберігати м'ясо качки у холодильнику

16:00

Що означає, якщо сверблять губи: народні прикмети

16:00

Хто отримуватиме виплати за полонених і безвісти зниклих військових: зміни з 1 лютого

15:52

Армія РФ контролює важливу трасу під Покровськом: Снєгирьов розкрив прорив росіян

15:49

Коли будуть переговори делегації України з командою Трампа: нардеп назвав терміни

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти