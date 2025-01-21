'Інакше це нічого': Зеленський сказав, скільки миротворців має бути в Україні

Володимир Зеленський підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа про збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.

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Зеленський назвав необхідну кількість європейських миротворців / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/NATO

Ключові тези Зеленського:

Для гарантій безпеки в Україні має бути щонайменше 200 тисяч миротворців

Європейцям необхідно розробити єдину політику безпеки і оборони

На оборону має йти 5% ВВП

В Україні потрібно розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців після завершення війни. Саме така чисельність миротворчої місії здатна запобігти новому вторгненню РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з пресою в Давосі, пише Reuters.

"Від усіх європейців? 200 тисяч — це мінімум. Це мінімум, інакше це нічого", - сказав глава держави. відео дня

Зеленський підкреслив, що така кількість військових необхідна для протистояння російській армії, чисельність якої оцінюється в 1,5 мільйона осіб. Україна, за його словами, має удвічі меншу кількість військовослужбовців, тому міжнародні гарантії безпеки є критично важливими.

Президент вважає, що така кількість іноземного контингенту буде достатньою, щоб гарантувати мир та стабільність в Україні. Ця кількість військових приблизно відповідає чисельності армії Франції.

За даними Financial Times на червень 2024 року, у Франції налічується 204 тисячі військовослужбовців, що є найбільшим контингентом серед європейських країн. У той же час армія Італії скоротилася до 160,9 тисяч осіб.

Загалом країни ЄС мають близько 1,9 млн солдатів на папері. Проте, за оцінками аналітиків, європейські країни боротимуться навіть за те, щоб направити 300 тисяч військових і це вимагатиме місяців підготовки.

Також Зеленський закликав європейські країни розробити спільну політику безпеки та оборони. Він підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП.

"Якщо на оборону має йти 5% ВВП, нехай буде так. Не потрібно грати на емоціях людей, що оборона має компенсуватися за рахунок медицини або пенсій. Це несправедливо", наголосив президент України.

Заяви Зеленського на форумі в Давосі - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наголосив, що для протидії загрозам з боку РФ європейські країни мають об’єднати зусилля. Він зазначив, що Росія здатна мобілізувати 1,5 млн військових, тоді як Україна має понад 800 тис., а Франція – лише 200 тис.

Також Зеленський запевнив, що в нього хороші відносини з президентом США Дональдом Трампом, який прагне завершити війну в Україні до кінця 2025 року. Однак він наголосив, що навколо Трампа є "зайві голоси", які можуть доносити дезінформацію чи проросійські позиції.

Як повідомляв Главред, глава держави заявив, що Путін прагне зменшити чисельність української армії у 5 разів. Проте українська влада не погодиться на такі умови.

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