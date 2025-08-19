Названо найпопулярніший міський автомобіль у світі: яка марка очолила список

Китайські авто, за словами експертів, домінують у рейтингу продажів 2025 року.

Який міський автомобіль обирають найчастіше / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

Електромобіль Wuling Hongguang Mini EV став найпродаванішим міським автомобілем у світі

На другому місці знаходиться Maruti Suzuki Wagon R, а на третьому – Geely Panda Mini

Світовий рейтинг міських автомобілів за продажами у 2025 році очолив китайський Wuling Hongguang Mini EV, який суттєво випередив своїх конкурентів. Про це повідомляє Главред з посиланням на портал Focus2Move.

За перше півріччя 2025-го модель показала рекордне зростання продажів +105,4%, завоювавши 9,9% ринку.

Wuling Hongguang Mini EV випускає компанія SAIC-GM-Wuling із 2020 року. Уже в лютому 2023-го глобальні продажі цієї моделі перевищили 1,1 млн одиниць, а сам електрокар став найпопулярнішим у Китаї.

На другій позиції у світовому рейтингу розташувався Maruti Suzuki Wagon R з часткою 5,9% (+1,8%), а третє місце посів Geely Panda Mini з результатом 5,3% (+8,4%).

До десятки лідерів також увійшли:

Suzuki Spacia (–0,1%);

Wuling Bingo (+9,4%);

Fiat Panda (–5,2%);

Changan Lumin (+21,8%);

Perodua Myvi (+2%);

Daihatsu Tanto (+135,4%);

Suzuki Alto (–2,7%).

Таким чином, китайські виробники продовжують зміцнювати свої позиції на світовому ринку компактних авто, відтісняючи відомі японські та європейські бренди.

