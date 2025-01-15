Гарантії безпеки та введення західних військ: головне з пресконференції Зеленського

Володимир Зеленський наголосив, що введення західних військ на територію України не може бути єдиною гарантією безпеки і назвав причини.

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Головне з пресконференції Зеленського з прем'єр-міністром Польщі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, facebook.com/​DonaldTrump

Про що сказав Зеленський:

Чого Україна очікує від Трампа

Яка чисельність українських та російських військ, що перебувають на території України

Які гарантії безпеки прийнятні для України

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 15 січня провели важливі переговори, що охопили ключові питання двосторонньої співпраці та міжнародної безпеки. Сторони обговорили спільні зусилля для зміцнення регіональної стабільності, підтримку України в умовах російської агресії та подальшу інтеграцію до європейських і євроатлантичних структур, повідомляє Офіс президента.

Главред зібрав головні заяви президента України Володимира Зеленського із пресконференції за підсумками переговорів між ним та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

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Про очікування від президентства Трампа

Відповідаючи на питання про очікування України від Вашингтону і від нової адміністрації Дональда Трампа Володимир Зеленський наголосив, що Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером стабільності у світі.

"Вони найбільші донори для України в цій боротьбі за виживання проти російської агресії. І ми очікуємо продовження політики зміцнення України. Безумовно, після інавгурації наші команди вже працюють над змістом і форматом майбутньої зустрічі. Там будемо проговорювати ключові питання", - сказав Зеленський.

Про закінчення війни

Президент України наголосив, що найголовнішим пріоритетом для України залишається закінчення війни.

"Але не просто якось (закінчити війну – ред.), а хочемо закінчити справедливим миром. Для цього нам потрібна впевненість, що Росія не повернеться з війною проти України знову. І для нас потрібні сильні гарантії безпеки", - сказав він.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що стратегічними гарантіями безпеки для країни наразі є членство в Європейському Союзі, майбутнє членство в НАТО, значні пакети озброєнь та підтримка української армії.

Він наголосив, що чисельність Збройних сил не може суттєво скорочуватися, адже сусідство з Росією, яка має мільйонну армію, створює постійну загрозу повторного вторгнення та посягання на незалежність і свободу України.

Про введення західних військ до України

Зеленський також прокоментував можливість розміщення західних військ в Україні як однієї з гарантій безпеки. За його словами, наразі тривають обговорення цього питання з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо потенційного розміщення французького контингенту.

"Поки що це достатньо загальні речі. Ми підтримуємо, що контингент тих чи інших країн наших союзників, наших стратегічних партнерів є і може стати частиною гарантій безпеки. Це не може бути єдиними гарантіями безпеки. Цього буде недостатньо", - сказав Зеленський.

Подібні переговори планується провести і з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Цю тему також порушували під час консультацій із балтійськими партнерами.

"Але безумовно потрібно мати повністю мапу гарантій безпеки для України, де частиною може стати не факт, що стане, а може бути військовий контингент. Питання, який це контингент, яких країн, що це за кількісний і якісний склад і де вони (будуть - ред.) розташовані. Не вітринна якась історія, а реальний контингент", - сказав президент.

Президент додав, що "кроком назад" у питанні розміщенню іноземних військ можна розглянути надсилання іноземних інструкторів для масштабної програми підготовки українських військових безпосередньо на території України.

"Ми також проговорюємо це питання. Питання, що цього недостатньо", - сказав він.

Яка чисельність українських збройних сил – чисельність армії РФ в Україні

Президент Зеленський підкреслив, що навіть після завершення війни Україна має чітко усвідомлювати, з ким доведеться мати справу.

"Сьогодні 600 тисяч плюс російського континенту на території нашої держави. Може, трішки мінус, в залежності, як сьогодні наші хлопці попрацювали. Що стосується української армії, сьогодні вона (має чисельність – ред.) 880 тисяч. Але ми повинні (чисельністю військ в – ред.) 880 тисяч захищати всю територію. Російські війська зосереджені в деяких напрямках і тому там в деяких напрямках у них є кількісна перевага", - сказав глава держави.

Він зауважив, що важливо розуміти, який буде військовий контингент інших країн, і водночас визначити роль і масштаби української армії, яка зараз захищає не лише Україну, але й загальну безпеку в регіоні.

"Це дуже велика армія і тому в ігри з меседжами про скорочення тощо ми сьогодні не граємось, тому що саме така велика армія сьогодні стримує ворога. Окрім цього, це також серйозна, а на сьогодні це єдина наша гарантія безпеки - наша армія. Плюс допомога, плюс зброя наших партнерів. Тому як зберегти велику армію? Це також частина цих домовленостей, бо є фінансування", - додав він.

Глава держави звернув увагу на складність питання фінансування великої армії, наголосивши, що це стане серйозним викликом.

Яким є розмір допомоги для України від США та ЄС

Зеленський також зазначив, що співвідношення між європейською, американською допомогою та українським власним виробництвом змінилося порівняно з початком повномасштабної війни.

"Сьогодні вони (пропорції - ред.) наступні: десь близько 33-34% всієї зброї в Україні сьогодні - це вітчизняне виробництво. Зі 100% того, що вам потрібно на рік. І це серйозне зростання, адже було менш як 10%. Зараз 33-34%, близько 30% Європа і десь понад 30%, близько 40% США", - навів приклад президент.

Він акцентував, що гарантії безпеки неможливо уявити без рівноцінної участі як Європи, так і Сполучених Штатів. Збереження цього союзу є критично важливим, і Україна обговорюватиме майбутні гарантії безпеки, зокрема, в контексті співпраці з США.

Про виробництво зброї в Україні та країнах ЄС

Президент Володимир Зеленський під час переговорів із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском наголосив, що незалежно від того, радянська чи нерадянська техніка використовується Росією, у неї є перевага в кількості танків, авіації та гвинтокрилів. Водночас Україна має перевагу у використанні дронів.

"Виробляємо ми коштом вітчизняного виробництва і коштом грошей, які дають партнери. Нам це потрібно дуже. Якщо зараз розморозяться російські (заморожені - ред.) активи, у нас буде більше грошей не тільки на відбудову, але й на внутрішнє зростання", - повідомив він.

Зеленський зазначив, що Росія виробляє більшу кількість військової техніки, хоча в ЄС нараховується понад 40+ заводів мілітарного сектора, що перевищує кількість 30+ таких підприємств у Росії.

"Чому Європа сьогодні виробляє менше? Як їй виробляти більше? Дати більше контрактів своєму, вітчизняному виробнику, своїм людям. Вони будуть сплачувати податки у свої держави. Я вважаю, що Європі сьогодні простіше виробляти більше зброї, ніж Росії, хоча у Росії швидше", — сказав Зеленський.

За словами президента, Європа має потенціал значно збільшити обсяги свого виробництва — удвічі чи навіть утричі. Це посилить не лише Україну, а й НАТО, сприяючи гарантіям безпеки під час руху України до повноправного членства в Альянсі.

"Все це нам потрібно, але й плюс НАТО, обов'язково. Тому це не таке просте питання просто сказати, які будуть гарантії. Багато напрямків. Про все треба домовлятись, про все треба говорити", - резюмував президент України Володимир Зеленський.

Які країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

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