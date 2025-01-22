У деяких областях оголосили штормове попередження: регіони засипатиме снігом

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 23 січня
- Де температура повітря підвищиться до -5 градусів
- Де оголосили І рівень небезпечності
Погода в Україні 23 січня буде сніжною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили штормове попередження у західних, Вінницькій та Одеській областях. Там очікується туман з видимістю 300-500 м, що може призвести до ускладнення руху транспорту. У цих регіонах оголосили І рівень небезпечності.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 23 січня очікується туман. Практично повсюди прогнозується мокрий сніг та дощ. Найближчої ночі температура повітря опуститься до -4 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до +7 градусів.
Надалі буде спостерігатися тенденція до підвищення температури повітря. Потепління буде у період між 25 та 30 січня. У ці дні температура повітря підвищиться до +13 градусів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 23 січня
В Україні 23 січня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг у західних та східних областях. На Правобережжі очікується туман та ожеледь. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вночі в Карпатах 0-5° морозу, вдень на півдні та заході країни 3-8° тепла)", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +9
За даними meteoprog, 23 січня в Україні буде місцями теплою. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +4...+9 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до -3...+1 градуса.
Погода 23 січня у Києві
У Києві 23 січня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг та дощ. У цей день очікується туман та ожеледь. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві протягом доби близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні – останні новини
Як повідомляв раніше Главред, в Україні потепліє до +11 градусів – на Україну насуваються зміни погоди. У частині регіонів наступного тижня суттєво потепліє, у деяких областях очікуються мокрий сніг і дощ.
Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха повідомила, погода в Україні найближчими днями буде переважно спокійною та без істотних опадів, але після вихідних відбудеться незначне підвищення температури.
Як писав Главред з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича, Україна найближчими днями перебуватиме під впливом великого і малорухомого антициклону, а також його виступу із західної Європи.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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