В Україні суттєво подешевшали кілька видів овочів: скільки доведеться платити

Серед усіх продуктів харчування в Україні у липні 2025 року найбільше подешевшали овочі – ціна на цей сегмент продуктів впала на 23,9%.

Про це повідомили в Національному науковому центрі "Інституту аграрної економіки" за даними Держстату.

Зазначається, що найбільше у липні цього року впала ціна на буряк (-55,3%), цибулю (-44,8%), моркву (-37,9%) і капусту (-24,5%). На зниження ціни вплинуло масове надходження на ринок продукції нового врожаю.

Серед інших продуктів харчування подешевшав лише цукор – на нього ціна впала на 2,8%. У науковому центрі кажуть, що, ймовірно, на зниження ціни вплинуло те, що зменшився попит через неврожай ягід і кісточкових фруктів, які постраждали через весняні заморозки.

У той же час на деякі продукти ціни в липні зросли. Зокрема, подешевшали фрукти (+1,7%), яйця (+1,5%), макаронні вироби, а також м’ясо і м’ясопродукти (по +1,4% відповідно).

Що таке Інститут аграрної економіки Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"— це науково-дослідна установа, яка займається дослідженнями в галузі економіки сільського господарства, агропромислового комплексу та розвитку сільських територій.

Підпорядковується Національній академії аграрних наук України (НААН).

