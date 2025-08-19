В Україні суттєво подешевшали кілька видів овочів: скільки доведеться платити

Ви дізнаєтеся:
- Які продукти в Україні подешевшали у липні 2025 року
- Ціна на які продукти навпаки зросла
Серед усіх продуктів харчування в Україні у липні 2025 року найбільше подешевшали овочі – ціна на цей сегмент продуктів впала на 23,9%.
Про це повідомили в Національному науковому центрі "Інституту аграрної економіки" за даними Держстату.
Зазначається, що найбільше у липні цього року впала ціна на буряк (-55,3%), цибулю (-44,8%), моркву (-37,9%) і капусту (-24,5%). На зниження ціни вплинуло масове надходження на ринок продукції нового врожаю.
Серед інших продуктів харчування подешевшав лише цукор – на нього ціна впала на 2,8%. У науковому центрі кажуть, що, ймовірно, на зниження ціни вплинуло те, що зменшився попит через неврожай ягід і кісточкових фруктів, які постраждали через весняні заморозки.
У той же час на деякі продукти ціни в липні зросли. Зокрема, подешевшали фрукти (+1,7%), яйця (+1,5%), макаронні вироби, а також м’ясо і м’ясопродукти (по +1,4% відповідно).
Ціни на продукти в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, в Україні значно знизилася ціна популярного м’яса – де продається найдешевше. Середня вартість продукту знизилася з 224,49 грн/кг у липні до 219,55 грн/кг у серпні.
Також раніше повідомлялося, що ціни "впали" на 30% – в Україні різко знизилась вартість сезонного продукту. Ціни знижуються через збільшення кількості продукції на ринку.
Нагадаємо, популярний овоч різко впав у ціні на 24%. Учасники ринку очікують, що тенденція до зниження цін збережеться.
Що таке Інститут аграрної економіки
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"— це науково-дослідна установа, яка займається дослідженнями в галузі економіки сільського господарства, агропромислового комплексу та розвитку сільських територій.
Підпорядковується Національній академії аграрних наук України (НААН).
