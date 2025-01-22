Прикривав відхід побратимів: на фронті загинув 68-річний пластун і ОУНівець

Костянтин Жук загинув ще в травні 2024 року, але "були певні причини, так довго зберігати таємницю".

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Костянтин Жук / колаж: Главред, фото: Facebook Юрій Юзич

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На початку великої війни приєднався до батальйону ГУР МО "Братство "Брав участь в обороні Києва у 2022 році

У травні 2024 року, прикриваючи відхід побратимів у Вовчанську під Харковом, загинув командир штурмових підрозділів і колишній комбат, полковник Костянтин Жук на псевдонім "Нельсон". Про це повідомляє спецпідрозділ ГУР МО "Братство" у Facebook.

"Незважаючи на поважний вік, після початку великої війни приєднався до батальйону ГУР МО "Братство". Керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців. Брав участь в управлінні обороною о. Зміїний. Загинув у Вовчанську, як командир штурмової групи, прикриваючи відхід побратимів", - ідеться в повідомленні. відео дня

Як повідомили бойові побратими, до війни "Нельсон" був професійним військовим, президентом Національної асоціації мотоциклістів України та одним із засновників київського "Пласту", а також членом ОУН з 1990-х років.

Представник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов у Facebook уточнив, що Жук загинув ще в травні 2024 року, але "були певні причини, щоб так довго зберігати таємницю".

"Під час оборони Києва він (Костянтин Жук - ред.) був уже непризовного віку і жоден підрозділ його не брав, а він не міг сидіти склавши руки. Він сформував і озброїв ДФТО (добровольче формування територіальних громад, - ред.) "Вільна Україна" при 112 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. Дійсно під час оборони Києва, це було одне з найдієвіших і найбоєздатніших ДФТО", - ідеться в дописі Ковальова.

Втрати України у війні з РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп розкрив кількість загиблих бійців ЗСУ на війні. Росія більша, у неї велика армія, тому і втрати більші.

Також нещодавно повідомлялося, що на фронті загинув президент футбольного клубу. Героя не стало 12 січня в селищі Ямпіль Донецької області.

На жаль, крім цього, на фронті загинув переможець шоу "Танцюють всі". У 2013 році Володимир Риков став учасником української адаптації проекту "Танцюють всі" на каналі СТБ.

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Хто такий Костянтин Жук Костянтин Жук народився 21 травня 1955 року в м. Сміла Черкаської області. Здобув три освіти в Харкові, Одесі та Києві. До 1992 року чоловік був кадровим військовим радянської армії. Після цього чоловік приєднався до Збройних Сил України, де прослужив до 2004 року. Окрім цього Костянтин Жук у 1999 році склав пластову присягу. Після проведення військової служби займався посиленням військової підготовки молоді. Брав участь в обороні Києва у 2022 році, а також в інших боях.

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