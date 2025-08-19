США депортували перших українців попри обіцянки Трампа - що відомо

Перші українські біженці вже прибули із США в Україну.

США вперше депортували українських біженців / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, x.com/icegov

США вперше депортували українських біженців назад в Україну

Точна кількість депортованих та обставини їх видворення не уточнюються

Групи українців вже повернулися на батьківщину

Сполучені Штати Америки 9 серпня оголосили про депортацію перших українських біженців. Вони вже прибули на територію України. Про це повідомила служба імміграційного та митного контролю США.

"Ось фотографії перших хвилин перебування українських іноземців на батьківщині після депортації зі Сполучених Штатів", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні не уточнюється точна кількість депортованих осіб та обставини їхнього видворення.

На опублікованих світлинах видно різні групи людей: на одному фото - четверо чоловіків, на іншому - чоловік та дві жінки. Також помітні елементи українських пунктів пропуску, що підтверджує факт повернення громадян до України.

Наразі українська влада офіційно не коментувала дії США. Зазначимо, що нещодавно Трамп заявив, що готовий надати українцям, які змушені були покинути країну через агресію РФ, право залишатися у США до завершення війни.

ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС / Главред - інфографіка

Чи можлива депортація українців з ЄС

Іноземці, зокрема українці, які перебувають у ЄС без чинних документів або порушують умови перебування, бути депортованими. Це стосується тих, хто перебуває в країні без чинної візи, дозволу на проживання або порушив умови в’їзду, наприклад, перевищив термін перебування або використовував документи неправомірно.

Як розповідав Главред, у таких випадках держави ЄС, включно з Польщею, Німеччиною та Чехією, можуть застосовувати процедуру примусового повернення на батьківщину. Оскарження рішення про депортацію не завжди гарантує його скасування, хоча на час розгляду апеляції особі дозволяється залишатися на території країни.

Українські біженці в США - новини за темою

Нагадаємо, з 20 січня 2025 року США призупинили прийом нових заявок на програму United for Ukraine (U4U), що дозволяла українцям легально перебувати в країні до 2 років, через нові імміграційні обмеження за указом Трампа.

Також адміністрація США розробила план витратити 250 млн доларів із фондів іноземної допомоги на стимулювання добровільної депортації мігрантів із зон конфліктів, зокрема близько 200 000 українців та 500 000 гаїтян. План передбачає виплату 1000 доларів тим, хто самостійно повернеться до своїх країн.

Як повідомляв Главред, у березні адміністрація Трампа нібито планувала скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 000 українців, що могло призвести до депортацій. Проте речниця Білого дому тоді спростувала цю інформацію.

Про джерело: Міграційна та митна правоохоронна служба США (ICE) Міграційна та митна правоохоронна служба США (англ. U.S. Immigration and Customs Enforcement / ICE) - федеральний правоохоронний орган при Міністерстві національної безпеки США, відповідальний за дотримання міграційного та митного законодавства, з додатковими обов'язками по боротьбі з міжнародною злочинністю. Головним завданням служби є захист США від злочинів на прикордонних територіях та протидія нелегальній імміграції, які загрожують національній та громадській безпеці.

