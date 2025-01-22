Зеленський зробив заяву про окуповану територію України: що сказав

Діалог із Росією має відбуватися лише з позиції сили, впевнений президент.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-ob-okkupirovannoy-territorii-ukrainy-chto-skazal-10632827.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський зробив заяву про окуповані території України / Колаж: Главред, фото: ОП, deepstatemap

Головні тези:

Україна ніколи не визнає окупацію своїх територій

Діалог із РФ має відбуватися з позиції сили

Україна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною РФ, навіть під тиском усіх союзників. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Міжнародної медіааради.

відео дня

За його словами, для України окуповані території завжди залишатимуться українськими до моменту їхнього повернення під контроль держави.

"Хто б що не хотів. Нехай хоч усі союзники світу об'єднаються - ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ми юридично їх не визнаємо. Для нас вони завжди залишатимуться окупованими територіями, поки ми туди не повернемося", - заявив Зеленський.

Водночас президент заявив, що діалог із Росією має відбуватися лише з позиції сили, оскільки будь-яка спроба ставитися до агресора на рівних є поразкою для України.

"Путіна не можна суб'єктивізувати в цій історії. Він порушив усе. Він винен і має це усвідомити. Але його не зупинити, якщо розмовляти з ним на рівних - це програш для України", - упевнений Володимир Зеленський.

Нещодавні заяви Зеленського в Давосі

Як повідомляв Главред, в Україні потрібно розмістити не менше 200 тисяч європейських миротворців після завершення війни. Саме така чисельність миротворчої місії здатна запобігти новому вторгненню РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з пресою в Давосі.

За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін, імовірно, вимагатиме значного скорочення чисельності української армії, однак українська влада не погодиться на такі умови.

Також президент заявив, що Україна прагне використати дипломатичні засоби, щоб завершити війну, однак важливо, якою саме буде ця дипломатія.

Інші новини:

Скільки територій України окупувала РФ За даними Києва, до повномасштабного вторгнення РФ площа українських земель, захоплених Росією, становила близько 7% від усієї території країни. Зокрема, РФ окупувала Крим, частини Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року російська армія почала повномасштабне вторгнення. У березні 2022 року окупанти захопили до 27% площі України. На початку квітня 2023 року ЗСУ звільнили від окупації Київську, Чернігівську та Сумську області. До 24 травня 2022 року Росія окупувала п'яту частину України - близько 20,7% країни. У вересні ЗСУ деокупували майже всю Харківську область, у листопаді звільнили Херсон і частини Миколаївщини на правому березі Дніпра. Після літнього контрнаступу ЗСУ 2023 року Україні вдалося звільнити майже половину окупованих територій. За 2023 рік російські військові захопили ще близько 0,1% української території. За даними Інституту вивчення війни, у 2024 році російські війська захопили 4 168 квадратних кілометрів, які в основному складаються з полів і невеликих населених пунктів в Україні та Курській області, ціною понад 420 тисяч жертв. У середньому, армія РФ втрачала 102 військовослужбовці на кожен квадратний кілометр захопленої території. Найбільше просування росіян відбулося в період з вересня по листопад 2024 року, коли Росія отримала 56,5% своїх територіальних придбань, витративши на це приблизно 125 800 військових. Ще близько 30% території України залишаються замінованими. На її розмінування підуть десятки років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред