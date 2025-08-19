Моторошна причина смерті: російська актриса загинула за дивних обставин

Коротко:
У терористичній Росії заслужену артистку Софію Шельменкіну знайшли мертвою через 10 днів пошуків.
Як повідомляють російські пропагандисти, 78-річна пенсіонерка проводила літо на дачі в селі Колосково Нижегородської області. Кілька днів тому вона вирушила по ягоди, але з лісу вже не повернулася.
Актриса Нижегородського державного академічного театру ляльок трагічно загинула в Семенівському лісі. 7 серпня Шельменкіна пішла по чорниці в ліс і заблукала. Останнім часом у жінки були серйозні проблеми зі слухом. Вона не змогла почути крики пошукових груп, які прочісували територію, і відгукнутися.
Виявили тіло пенсіонерки лише 17 серпня. Софія Сергіївна не змогла пережити холодні ночі без води та їжі.
