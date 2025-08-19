Моторошна причина смерті: російська актриса загинула за дивних обставин

Пенсіонерка пішла збирати чорниці в ліс і зникла за дивних обставин.

Російську актрису знайшли мертвою / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

Від чого померла російська актриса

Що з нею сталося

У терористичній Росії заслужену артистку Софію Шельменкіну знайшли мертвою через 10 днів пошуків.

Як повідомляють російські пропагандисти, 78-річна пенсіонерка проводила літо на дачі в селі Колосково Нижегородської області. Кілька днів тому вона вирушила по ягоди, але з лісу вже не повернулася.

Актриса Нижегородського державного академічного театру ляльок трагічно загинула в Семенівському лісі. 7 серпня Шельменкіна пішла по чорниці в ліс і заблукала. Останнім часом у жінки були серйозні проблеми зі слухом. Вона не змогла почути крики пошукових груп, які прочісували територію, і відгукнутися.

Виявили тіло пенсіонерки лише 17 серпня. Софія Сергіївна не змогла пережити холодні ночі без води та їжі.

Зазначимо, як повідомляв Главред, у віці 70-ти років у Ялті помер режисер "Майстра і Маргарити". Кінорежисер Юрій Кара в останні роки жив в окупованому Криму.

Також нещодавно, на жаль, помер знаменитий норвезький лижник. Гренвольд став бронзовим призером у скікросі серед чоловіків на зимовій Олімпіаді 2010 року, а також раніше був членом національної збірної з гірськолижного спорту.

