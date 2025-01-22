Ризик відновлення війни: у Трампа зробили важливу заяву щодо миру в Україні

Важливо:
- Україна платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру
- Війна має завершитися так, щоб вона не почалася знову
Метою нової вашингтонської Адміністрації є завершення війни в Україні таким чином, щоб за кілька років вона не почалася знову, заявив держсекретар США Марко Рубіо.
"Конфлікт має закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб він закінчився. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому закінчитися", - наголосив він в ефірі СВS Mornings.
Американський чиновник каже, що Адміністрація Дональда Трампа збирається докласти зусиль, щоб війна в Україні завершилася стабільним миром.
"Тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився за два, три чи чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність", - пояснив він.
Держсекретар США вказав на те, що Україна зараз платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру.
"За людей і життя, які втрачені, за мільйони українців, які були змушені покинути свою країну і живуть за кордоном", - додав Рубіо.
Він також додав, що Трамп хоче "сприяти миру у світі та покласти край цим конфліктам".
Раніше у Трампа назвали новий термін закінчення війни в Україні. У команді майбутнього лідера Білого дому планують врегулювати війну в Україні протягом кількох місяців.
Нагадаємо, раніше ЗМІ з'ясували деталі мирного плану Трампа. У Києві сценарій Трампа вважають поганим, оскільки це не вирішить проблему російської агресії і відновлення територіальної цілісності України.
Як писав Главред з посиланням на Reuters, Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним "дуже швидко" після вступу на посаду глави Білого дому.
Читайте також:
- Кінець війни не на користь Києва: Блінкен прокоментував мирні ініціативи Трампа
- Ягун сказав, як розуміти скандальну заяву Трампа про членство України в НАТО
- У Трампа підтримали ідею Байдена: США готують послання для РФ - ЗМІ
Хто такий Марко Рубіо
Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.
У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.
Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.
Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.
"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред