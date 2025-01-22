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Ризик відновлення війни: у Трампа зробили важливу заяву щодо миру в Україні

Олексій Тесля
22 січня 2025, 10:18
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Адміністрація Дональда Трампа збирається докласти зусиль, щоб війна в Україні завершилася стабільним миром.
Рубіо.
Марко Рубіо висловився щодо питання завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Facebook/SenatorMarcoRubio, Facebook/UALandForces

Важливо:

  • Україна платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру
  • Війна має завершитися так, щоб вона не почалася знову

Метою нової вашингтонської Адміністрації є завершення війни в Україні таким чином, щоб за кілька років вона не почалася знову, заявив держсекретар США Марко Рубіо.

"Конфлікт має закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб він закінчився. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому закінчитися", - наголосив він в ефірі СВS Mornings.

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Американський чиновник каже, що Адміністрація Дональда Трампа збирається докласти зусиль, щоб війна в Україні завершилася стабільним миром.

"Тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився за два, три чи чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність", - пояснив він.

Держсекретар США вказав на те, що Україна зараз платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру.

"За людей і життя, які втрачені, за мільйони українців, які були змушені покинути свою країну і живуть за кордоном", - додав Рубіо.

Він також додав, що Трамп хоче "сприяти миру у світі та покласти край цим конфліктам".

Раніше у Трампа назвали новий термін закінчення війни в Україні. У команді майбутнього лідера Білого дому планують врегулювати війну в Україні протягом кількох місяців.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з'ясували деталі мирного плану Трампа. У Києві сценарій Трампа вважають поганим, оскільки це не вирішить проблему російської агресії і відновлення територіальної цілісності України.

Як писав Главред з посиланням на Reuters, Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним "дуже швидко" після вступу на посаду глави Білого дому.

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Хто такий Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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Марко Рубіо війна Росії та України
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