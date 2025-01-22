В ЄС визнали загрозу нападу РФ і назвали дату: в РНБО розкрили два сценарії

Самостійно РФ не здатна почати масштабне вторгнення до країн ЄС, тому до армії Путіна можуть доєднатись війська КНДР та Ірану, зазначив Коваленко.

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В ЄС визнали загрозу нападу РФ і назвали дату - що відомо / Колаж Главред, фото: 30 - окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, Міноборони РФ

Про що сказав Коваленко:

Прогноз щодо наступу РФ на країни ЄС в 2028 є досить песимістичним

Першою ціллю нового вторгнення РФ стануть країни Балтії

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Росія може атакувати Євросоюз уже в 2028 році. Вона закликала Європу збільшити інвестиції в оборону, адже наразі Володимир Путін витрачає на армію у п'ять разів більше, ніж Брюссель. На цю заяву відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram.

Коваленко зазначив, що Росія може бути готова до війни з НАТО через 4–6 років, якщо Захід продовжуватиме політику слабких обмежень. У такому разі війна ймовірно почнеться з країн Балтії.

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"У пані Каллас прогноз на рік песимістичніший. Звісно, я не зовсім погоджуюсь, бо на мою думку - 2029 рік найбільш оптимістичний термін для рф, але думаю все ж не менше шести років потрібно за нинішніх умов. Більше того, це може бути армія Росії, в складі якої будуть умовні КНДР і бойовики Хезболла. І на яку працюватиме ВПК Ірану, КНДР та не тільки, бо самостійно РФ не здатна на таку війну", - вказує він.

Він підкреслив, що подальший розвиток подій залежить від того, як Захід використає свої інструменти та чи зможе досягти домовленостей із лідерами Глобального Півдня щодо посилення антиросійських санкцій. Якщо політика залишатиметься слабкою й режим Путіна не буде повалено, війна стане неминучою. Хоча Росія, за його словами, цю війну програє, це призведе до незворотних процесів розпаду держави, чого Європа прагне уникнути.

"Відповідно, потрібно серйозно ставитися до витрат на національну безпеку, не відкидати проект "Європейської армії" і інвестувати у ВПК навіть ціною окремих речей, які можуть не сподобатися ситому європейцю", - резюмував очільник ЦПД при РНБОУ.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Північна Корея направляє свої війська для участі у війні проти України, підтримуючи Росію в її агресії. Ця участь викликає занепокоєння, оскільки війська КНДР наблизились до кордонів НАТО, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкн.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія може впасти за 8 місяців, якщо міжнародний тиск на Кремль посилиться, а удари по її території зростуть.

Минулої осені Північна Корея відправила до Росії близько 11 тисяч своїх військових для участі у боях на Курській області. Згідно з інформацією The New York Times, до початку грудня 2024 року третина з них загинула або була поранена. За даними американських чиновників, КНДР готується направити додаткові сили протягом наступних двох місяців.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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