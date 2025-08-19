Зустріч Зеленського, Трампа і Путіна під загрозою: на заваді стане одна причина

Тристороння зустріч може бути зірвана, і причиною цього можуть стати європейські лідери.

Зустріч Зеленського, Трампа і Путіна під загрозою

Основні тези зі слів дипломата Чалого:

Зустріч Зеленського, Трампа і Путіна може наразі під великим питанням

Причина цього полягає в тому, що європейські лідери зірвали очікування Кремля

Проведення тристоронньої зустрічі президентів України Володимира Зеленського, США – Дональда Трампа і Росії – Володимира Путіна зараз під великим питанням.

Таку думку висловив український дипломат, експосол у США Валерій Чалий, повідомляє "24 канал". Він зазначив, що Кремль очікував, що американський президент Дональд Трамп просто нав’яже главі Української держави Зеленському свій сценарій переговорів. Проте цього не сталося через те, що втрутилися європейські лідери.

За словами Чалого, росіяни дуже хотіли, щоб була без змін реалізована їхня модель, яку вони запропонували в Анкориджі на Алясці.

"Здається, що цього не вдалося зробити. Тепер питання у тому, чи погодяться росіяни на тристоронню зустріч у такій консолідованій позиції, яка ще може змінюватися", – сказав дипломат.

Дипломат зазначив, що у разі невиконання "хотілок" російської сторони, країна-агресорка РФ може сама зірвати тристоронню зустріч.

За його словами, підтримка європейських країн у цих питаннях буде дуже важливою. Він зазначив, що ця підтримка стане ключовим фактором, який буде визначати, чи зможуть бути проведені тристоронні переговори і чи можливий продуктивний діалог.

Можливість зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, зустріч Зеленського і Путіна вже готується. Дональд Трамп після зустрічі у Вашингтоні заявив, що вже почав готувати прямі переговори Зеленського і Путіна.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання територій залишаться між ним і Путіним. Президент України після зустрічі з Трампом у США розповів про ключові результати переговорів.

Також раніше Зеленський повідомив, що РФ запропонувала провести двоетапні переговори щодо України. Саміт має відбутися без попередніх умов, вважає президент України.

Нагадаємо, Трамп розкрив свій план закінчення війни. Трамп заявив, що майбутня зустріч Зеленського з російським диктатором Путіним має ключове значення для ухвалення рішень щодо війни та можливого миру.

Про персону: Валерій Чалий Валерій Чалий - український політичний експерт. Заступник Глави Адміністрації Президента України (2014-2015). Надзвичайний і повноважний посол України в США (2015-2019) та в Тринідаді й Тобаго (2016-2019). Голова правління Українського кризового медіа-центру.

