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У ЗСУ зробили тривожну заяву про сили РФ, що переважають, і назвали напрямок

Олексій Тесля
22 січня 2025, 11:37
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Наступальні дії окупантів на різних напрямках відбуваються із застосуванням бронетехніки.
ВСУ
ЗСУ стримують атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Важливо:

  • Покровський напрямок залишається найбільш "гарячим"
  • РФ атакує переважаючими силами

Минулої доби, 21 січня 2025 року, на Харківському напрямку наші воїни відбивали ворожі атаки у Вовчанську, а на Куп'янському напрямку противник штурмував позиції Сил оборони поблизу Дворічної та Нової Кругляківки.

Наступальні дії окупантів у напрямку Петропавлівки та в районі Лозової відбувалися із застосуванням бронетехніки. Унаслідок вогневого впливу було знищено один танк і три ворожі БМП. Атаки противника було відбито, повідомили у пресцентрі ОСГВ "Хортиця".

відео дня

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Колодязі та Терни. Противник успіху не мав.

За даними ОСГВ "Хортиця", на Сіверському напрямку підрозділи сил оборони відбивали атаки противника поблизу Івано-Дар'ївки. Для переміщення особового складу з метою проведення наступальних дій ворог застосовував мототехніку, по якій переважно наносилося вогневе ураження ще на рубежі висування. Ворог зазнав втрат, відступив.

"Зусилля противника на Краматорському та Торецькому напрямках були зосереджені на проведенні штурмових дій у Часовому Яру та Торецьку. Противник успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено", - ідеться в повідомленні.

"Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Противник, переважно без застосування бронетехніки, проводив наступальні дії в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Відродження, Звірове, Успенівка, Слов’янка, Срібне, Шевченко, Андріївка, Улакли, Янтарне, Дачне. Підрозділи сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили ворога з метою уповільнення та припинення його наступальних дій", - зазначають в ОСГВ "Хортиця".

На Новопавлівському напрямку противник атакував наші укріплення на околицях Великої Новосілки та в районі Костянтинополя: успіху не мав. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ перебуває за кілька кілометрів від Покровська. Інтенсивність і кількість обстрілів зростає. У місті досі залишаються близько семи тисяч осіб.

Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія перебуває на відстані менше ніж три кілометри від Покровська і посилила обстріли. Місто без світла, газу та водопостачання.

Нагадаємо, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман спрогнозував, куди рушить російська армія після можливого захоплення Покровська Донецької області. На його думку, у зоні ризику можуть опинитися три міста.

Інші новини:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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