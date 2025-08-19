Багатодітний тато молодиться: Андрій Джеджула зробив пластичну операцію

Як змінилося обличчя Джеджули після пластики.

Андрій Джеджула зараз - який вигляд має шоумен після пластики / колаж: Главред, фото: instagram.com/djedjula

Яку операцію зробив Андрій Джеджула

Чому артист зважився на хірургічне втручання

Український шоумен Андрій Джеджула напередодні свого 50-річчя зважився на кардинальні зміни в зовнішності. Обличчя - його основний інструмент, над збереженням свіжості якого зірка активно працює.

Проте була деталь, яку Джеджула не міг виправити ні вправами, ні масажами. Йдеться про навислі повіки, яких він вирішив позбутися за допомогою пластичної хірургії.

Операція відбулася ще навесні 2025 року, проте деталями він почав ділитися лише зараз у своєму блозі в Instagram. Також на його каналі в YouTube є відео підготовки та процесу операції. "Роки – вони беруть своє. Я вирішив трішки підшаманити верхні повіки. Оскільки я працюю на телебаченні, сцені і так далі, трохи важливо берегти якимось чином молодість. Я можу робити купу вправ з обличчям, я всім цим займаюся, у мене є вправи щоденні, але я точно нічого не можу зробити з повіками верхніми", - розповів Андрій Джеджула.

Після операції шоумен був змушений ходити в сонцезахисних окулярах і тимчасово відмовитися від фізичних навантажень. Наразі його реабілітація завершена.

На свіжих фото Джеджула виглядає молодшим - блефаропластика пройшла успішно.

Андрій Джеджула зараз - як виглядає шоумен після пластики / instagram.com/djedjula

Про персону: Андрій Джеджула Андрій Джеджула - український актор театру і кіно, теле- і радіоведучий, шоумен. Ведучий телеканалу "Київ", повідомляє Вікіпедія.

