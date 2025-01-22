Збагатився на $1 млн під час війни: головному психіатру ЗСУ обрали запобіжний захід

Адвокати заявляли, що затримання Друзя було незаконним, бо ще вчора його нібито виписали з реанімаційного відділення.

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Друзь буде перебувати під вартою в лікувальній установі / Колаж: Главред, фото: СБУ

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Олегу Друзю обрали запобіжний захід

Головного психіатра ЗСУ взяли під варту на 60 днів із заставою 49 млн гривень

Друзь буде перебувати під вартою в лікувальній установі

Головному психіатру Збройних сил України Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 1 мільйон доларів, обрали запобіжний захід. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Шевченківський районний суд Києва.

Так, суд погодив клопотання прокурорів щодо його взяття під варту на 60 днів із заставою 49 млн гривень. Однак адвокати просили запобіжний захід, який не передбачає взяття під варту. У разі визначення суми застави, її просили розрахувати, виходячи з можливостей Друзя та його родини.

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Друзь був присутній на засіданні. Хоча перед зібранням адвокат головного психіатра ЗСУ повідомляв, що той знаходиться у вкрай тяжкому стані в авто "швидкої", "під крапельницями".

Надалі, як передає видання, Друзь буде перебувати під вартою в лікувальній установі.

Після ухвалення рішення судом підозрюваний відмовився від коментарів.

Розслідування СБУ і ДБР - останні новини

Як писав Главред, співробітники СБУ затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником голови Центральної ВЛК. Він розвʼязував питання щодо придатності до проходження служби. За матеріалами справи, цей посадовець упродовж повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн.

Нещодавно в Україні затримали адвоката, який здавав місця зберігання озброєння ЗСУ та коригував ракетні удари ворога по Дніпру. Згодом він намагався виїхати з України. Відомо, що для завдання максимальної шкоди адвокат передав ФСБ не просто загальні координати підприємства, а й точні позначки розташування технологічних цехів і складів зберігання БПЛА.

Крім того, СБУ та ДБР задокументували злочинні дії трьох посадовців ЗСУ, які не забезпечили належного захисту Харківщини під час наступу ворога у травні 2024 року. Один із підозрюваних, допустив низку критичних помилок, зокрема, недостатньо уточнив напрямки головних ударів противника, не організував ефективну підготовку та ведення оборонних дій, не забезпечив своєчасний маневр силами, а також не організував підтримку підрозділів артилерією та авіацією.

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