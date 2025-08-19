Путін запропонував місце зустрічі з Зеленським - ЗМІ розкрили відповідь лідера України

Лідер РФ запропонував провести зустріч з президентом України у Москві.

Зеленський відповів на пропозицію Путіна про зустріч у Москві / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Головне:

Путін готовий зустрітися з Зеленським у Москві

Зеленський відразу відмовився від пропозиції Путіна

Розмова Трампа з Путіним відбулася без європейських лідерів

Російський лідер Володимир Путін запропонував провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві. Таку пропозицію він зробив 18 серпня під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, пише Clash Report.

За словами двох джерел, знайомих з деталями розмови, Путін допустив можливість зустрічі з Зеленським, спрямованої на припинення війни в Україні.

"Путін згадав Москву", - додали в The Guardian про місце зустрічі, посилаючись на одне з джерел.

За даними видання, президент України одразу відмовився від пропозиції Путіна зустрітися в Москві.

Чи були присутні євролідери під час розмови

Крім цього, президент США Дональд Трамп заявив, що 18 серпня не проводив телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним у присутності європейських лідерів, оскільки це могло б образити кремлівського очільника.

"Я не зробив цього (телефонна ромова - Главред) перед ними (європейськими лідерами - Главред), я вважав, що це було б зневажливо до президента Путіна. Ви знаєте, що я б цього не зробив, тому що у них не найтепліші стосунки. І насправді президент Путін не розмовляв би з людьми з Європи. Я маю на увазі, що це було частиною проблеми" - сказав Трамп в ефірі телеканалу Fox News.

Гарантії безпеки для України

США заявили про готовність надати Україні гарантії безпеки, подібні до положень 5 статті Статуту НАТО, і, за словами деяких джерел, Росія нібито не заперечує проти такого кроку.

За словами політолога, викладача КНУ ім. Шевченка Петра Олещука, у теорії, гарантії могли б передбачати захист держави аж до застосування військової сили. Однак, як зазначив експерт, на практиці все не так однозначно.

"У легендарній 5 статті йдеться про те, що у випадку агресії проти одного з членів Альянсу інші держави-члени зобов’язуються провести консультації щодо можливості надання допомоги. Наголошую, в статутних документах НАТО ніде не вказано, що у випадку агресії проти когось із членів Альянсу у війну негайно вступлять інші члени. Це важливий нюанс", - сказав він.

Такж існує ризик, що формулювання нових гарантій повторюватимуть положення Будапештського меморандуму 1994 року, коли держави-підписанти лише обговорювали можливу відповідь на агресію, і консультації жодного разу не призвели до ефективного захисту України. У такому випадку декларації можуть залишитися переважно символічними, не зобов’язуючи учасників конкретними діями.

Нагадаємо, телефонна розмова Путіна і Трампа відбулася 18 серпня, коли Зеленський з лідерами ЄС перебували у Білому домі, і тривала приблизно 40 хвилин. За її результатами Трамп заявив, що докладе зусиль, аби переговори між Путіним і Зеленським відбулися.

За даними Reuters, зустріч Зеленського з Путіним можуть провести в Угорщині або Швейцарії (Женева) як нейтральній країні. Після двосторонньої зустрічі планується тристоронній саміт за участю Зеленського, Путіна та Трампа.

Як повідомляв Главред, Трамп планує організувати зустріч між Путіним і Зеленським до кінця серпня. Він уже розпочав підготовку до переговорів і повідомив про це у соцмережі Truth.

