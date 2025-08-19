Рус
Не найкраще місце: ЗМІ розкрили можливе місце зустрічі Трампа з Зеленським і Путіним

Руслан Іваненко
19 серпня 2025, 23:16
Секретна служба США оцінює кілька локацій для саміту, щоб забезпечити безпеку трьох лідерів.
США планують можливу зустріч Зеленського, Путіна і Трампа та обирають оптимальну локацію для саміту / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube, скріншот з відео

Про головне:

  • Politico: США розглядають Будапешт для саміту
  • Інсайдери назвали його першим вибором Білого дому
  • Остаточного рішення ще не ухвалено

Після двосторонніх переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися тристороння зустріч за участю експрезидента США Дональда Трампа. Як повідомляє Politico з посиланням на власні джерела, імовірним місцем проведення такого саміту розглядають столицю Угорщини - Будапешт.

Підготовка та участь лідерів

За інформацією видання, Секретна служба США, відповідальна за безпеку президента, уже готується до заходу. Угорський прем'єр Віктор Орбан, який ще з першої каденції підтримує близькі стосунки з Дональдом Трампом, готовий прийняти зустріч.

Водночас співрозмовники зазначили, що Секретна служба часто перевіряє кілька потенційних локацій, тому остаточне рішення ще не ухвалено. Однак, за даними інсайдерів, саме Будапешт наразі є основним варіантом для Білого дому.

"Угорщина була б незручним вибором для України, оскільки вона нагадує про Будапештський меморандум 1994 року, в якому США, Велика Британія та Росія пообіцяли підтримувати незалежність, суверенітет України та поважати її кордони в обмін на відмову від ядерної зброї", - нагадує Politico.

Експертна оцінка

Проведення можливої тристоронньої зустрічі президентів України, США та Росії зараз викликає серйозні сумніви. Таку оцінку дав український дипломат, експосол у США Валерій Чалий.

За його словами, Кремль очікував, що американський президент Дональд Трамп нав'яже Україні свій сценарій переговорів. Однак цього не сталося через втручання європейських лідерів, які внесли корективи в процес.

Чалий наголосив, що російська сторона прагнула реалізувати свою модель переговорів, запропоновану на зустрічі в Анкоріджі на Алясці, без будь-яких змін. І в разі невиконання цих "хотілок" РФ може самостійно зірвати проведення тристороннього саміту.

Можливість зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, зустріч Зеленського і Путіна вже готується. Дональд Трамп після зустрічі у Вашингтоні заявив, що вже почав готувати прямі переговори Зеленського і Путіна.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання територій залишаться між ним і Путіним. Президент України після зустрічі з Трампом у США розповів про ключові результати переговорів.

Також раніше Зеленський повідомив, що РФ запропонувала провести двоетапні переговори щодо України. Саміт має відбутися без попередніх умов, вважає президент України.

Читайте також:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном 2007 року. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великобританії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проєкт - спільне дітище американського журналу Politico і німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ 2015 року. У фокусі видання - події в Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

перемир'я війна в Україні мирні переговори Переговори про припинення вогню
Не найкраще місце: ЗМІ розкрили можливе місце зустрічі Трампа з Зеленським і Путіним

14:58

Рятували 5 годин: у чоловіка-співака російської співачки терміново прооперували

14:51

Київстар ТБ на Поляні ВДНГ: дискусія про кіновиробництво та показ робіт Української Кіношколи

14:48

Поради для дітей: ПЛЮСПЛЮС покаже другий сезон мультсеріалу власного виробництва "Корисні підказки"

