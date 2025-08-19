Рус
Чи будуть американські військові в Україні: фінальне рішення Трампа

Руслан Іваненко
19 серпня 2025, 21:45оновлено 19 серпня, 22:26
Трамп підкреслює важливість надійних гарантій безпеки для забезпечення стабільного миру.
США готують додаткові гарантії безпеки для союзників, не залучаючи війська до України

  • США не направлятимуть війська в Україну
  • Сполучені Штати готові надавати гарантії безпеки союзникам

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що американські війська не будуть направлені на територію України. Про це під час брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт, передає Sky News.

Дипломатична підтримка

Попри відмову від прямої військової участі, США готові допомагати у координації зусиль та надавати союзникам у Європі додаткові гарантії безпеки. Левітт зазначила, що Трамп визнає важливість надійних гарантій безпеки як ключового чинника для досягнення довгострокового миру в регіоні.

Координація дій з партнерами

Президент доручив команді з національної безпеки активно співпрацювати з європейськими партнерами, а також вести переговори з Україною та Росією для вироблення спільних рішень у сфері безпеки.

Таким чином, США продовжують обирати стратегію непрямої участі у конфлікті, роблячи акцент на дипломатичній підтримці та зміцненні партнерських відносин у Європі.

"Президент розуміє, що гарантії безпеки надзвичайно важливі для забезпечення міцного миру, і він доручив своїй команді національної безпеки координувати дії з нашими друзями в Європі, а також продовжувати співпрацювати та обговорювати ці питання з Україною та Росією", — додала Левітт.

Гарантії безпеки для України

Спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомив, що Сполучені Штати готові надати Україні "надійні гарантії безпеки", подібні до тих, що передбачає 5-та стаття Статуту НАТО. За його словами, Володимир Путін нібито не заперечує проти такого кроку.

Чи будуть американські військові в Україні: фінальне рішення Трампа
5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Для України це може стати серйозним кроком уперед, адже надання таких гарантій означатиме, що США готові захищати країну навіть із застосуванням військової сили. Проте, як зазначає політолог і викладач КНУ ім. Шевченка Петро Олещук у коментарі Главреду, у цьому питанні є певні нюанси, які потребують уважного аналізу та обережного підходу.

Гарантії безпеки для України – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у CNN зазначали, що США готують гарантії безпеки для України. У Пентагоні поки що не коментують розробку можливих гарантій безпеки для України.

Також раніше повідомлялося, що РФ може відновити війну – названо гарантію безпеки для України. Йдеться про щось подібне до гарантій безпеки для Південної Кореї, вважає Петро Олещук.

Крім того, спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що Сполучені Штати Америки згодні надати Україні "надійні гарантії безпеки", які будуть подібні до тих, про які йдеться у 5 статті Статуту НАТО. І при цьому російський диктатор Володимир Путін начебто не заперечує проти такого кроку.

Про джерело: Sky News

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Наші предки ніколи не тримали вдома штучні квіти: яку біду можна накликати

