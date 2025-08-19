Мовний скандал на футбольному полі: що змусило суддю перервати гру і показати жовту

Футболістка "Сістерс" вимагала покарати суперницю, але сама отримала попередження за агресивні висловлювання.

Суддя показала Ірині Майбородіні жовту картку за використання російської мови під час матчу чемпіонату України / Колаж: Главред, фото: скріншот

Півзахисниця жіночого клубу "Сістерс" Ірина Майбородіна отримала жовту картку під час матчу чемпіонату України проти ковалівського "Колосу". Причиною стали емоційні висловлювання російською мовою, повідомляє "Суспільне Спорт".

Епізод на полі

Епізод стався на 43-й хвилині, коли Майбородіна впала після контакту із захисницею "Колосу" Соломією Куп'як. Суддя Анастасія Романюк не зафіксувала фол і після протестів футболістки покарала її карткою.

"Мовою Росії ми тут не спілкуємося, це чемпіонат України. Жовта картка за незгоду. Попросила гравчиню спілкуватися українською мовою", — пояснила своє рішення арбітриня тренеру "Сістерс".

Гра продовжилася до кінця

Попри попередження, Майбородіна залишалася на полі до фінального свистка. Перемогу її команді приніс гол форвардки Хесусмар Кольменарес на 76-й хвилині — 2:1.

Після трьох турів "Сістерс" мають дев’ять очок і ділять перше місце з "Металістом 1925", "Ворсклою" та "Шахтарем". Наступну гру команда проведе проти "Шахтаря" в суботу, 23 серпня. "Колос" свій матч проти "Ворскли" зіграє днем раніше — 22 серпня.

Футбол / Фото: Скріншот

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

