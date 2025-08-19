Рус
Мовний скандал на футбольному полі: що змусило суддю перервати гру і показати жовту

Руслан Іваненко
19 серпня 2025, 19:54
Футболістка "Сістерс" вимагала покарати суперницю, але сама отримала попередження за агресивні висловлювання.
Футбол
Суддя показала Ірині Майбородіні жовту картку за використання російської мови під час матчу чемпіонату України / Колаж: Главред, фото: скріншот

Півзахисниця жіночого клубу "Сістерс" Ірина Майбородіна отримала жовту картку під час матчу чемпіонату України проти ковалівського "Колосу". Причиною стали емоційні висловлювання російською мовою, повідомляє "Суспільне Спорт".

Епізод на полі

Епізод стався на 43-й хвилині, коли Майбородіна впала після контакту із захисницею "Колосу" Соломією Куп'як. Суддя Анастасія Романюк не зафіксувала фол і після протестів футболістки покарала її карткою.

"Мовою Росії ми тут не спілкуємося, це чемпіонат України. Жовта картка за незгоду. Попросила гравчиню спілкуватися українською мовою", — пояснила своє рішення арбітриня тренеру "Сістерс".

Гра продовжилася до кінця

Попри попередження, Майбородіна залишалася на полі до фінального свистка. Перемогу її команді приніс гол форвардки Хесусмар Кольменарес на 76-й хвилині — 2:1.

Після трьох турів "Сістерс" мають дев’ять очок і ділять перше місце з "Металістом 1925", "Ворсклою" та "Шахтарем". Наступну гру команда проведе проти "Шахтаря" в суботу, 23 серпня. "Колос" свій матч проти "Ворскли" зіграє днем раніше — 22 серпня.

Футбол
Футбол / Фото: Скріншот

Як повідомляв Главред, українська паверліфтерка Дар’я Русаненко виборола срібну медаль Всесвітніх ігор-2025 у екіпірувальному паверліфтингу серед жінок у суперважкій вазі.

Раніше абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик попросив відкласти переговори щодо бою з володарем тимчасового поясу WBO Джозефом Паркером через травму.

Крім того, збірна України здобула три золоті медалі у турнірі з бойового самбо на Всесвітніх іграх-2025. Усі фінальні бої українці виграли у російських спортсменів, які виступали в нейтральному статусі.

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

футбол новини України новини спорту
