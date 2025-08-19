Масштабні вибухи в Одесі - Росія б'є ракетами по місту, що відомо

https://glavred.net/war/masshtabnye-vzryvy-v-odesse-rossiya-bet-raketami-po-gorodu-chto-izvestno-10691105.html Посилання скопійоване

Росія атакує Одесу балістикою / Колаж Главред, фото: УНІАН

Країна-агресор Росія ввечері, 19 серпня атакувала Одесу із застосуванням балістичного озброєння. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Повітряна тривога! Одеса та район, будьте в укриттях! Загроза ракетного удару!", - написав глава Одеської ОВА у Telegram.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу запуску балістичних ракет з південного напрямку.

"Ракета на Одещину! Одеса - укриття! Ще ціль на Одесу!", - йшлось у повідомленнях.

Згодом мер Одеси Генадій Труханов підтвердив інформацію про вибух у місті та закликав громадян перебувати в укриттях.

За даними моніторингових каналів, вибухи пролунали в передмісті Одеси.

Зазначається, що з території тимчасово окупованого Криму було здійснено пуск двох балістичних ракет "Іскандер-М". Загроза застосування балістики зберігається до оголошення відбою.

Новина доповнюється...

