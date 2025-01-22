Трамп доручив Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів – WSJ

Роль Келлога як спеціального посланника в Україні - це скоріше "початковий гамбіт" у мирних переговорах.

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Кіт Келлог / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента

Коротко:

Трамп може змусити Київ піти на поступки Москві

У Кремлі критично сприйняли мирний план Келлога

Президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику по Україні генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну України з Росією за сто днів, проте майже ніхто не думає, що він зможе це зробити - особливо росіяни. Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що роль Келлога як спеціального посланника в Україні - це радше "початковий гамбіт" у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати сам.

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Як посланник Трампа по Україні Келлог консультуватиме його з питань переговорів, але не очевидно, що Трампу потрібні поради. Джон Болтон, колишній радник Білого дому з національної безпеки, заявив, що одного разу чув, як Трамп сказав, що йому подобається Келлог, тому що він "ніколи не висловлює своєї думки, якщо я її не питаю".

Водночас, за словами колишніх колег, військовий досвід Келлога може бути важливим для Трампа, коли він зважуватиме наслідки продовження або відмови від допомоги Україні. Однак Келлог ніколи не працював дипломатом, і, "якщо його досвід роботи в Білому домі про щось свідчить, він не братиме участі в реальних переговорах із Росією", зазначають вони.

"Трамп насолоджується його товариством і вважає його затято відданим хлопцем, але він ніколи не чинив якогось значущого впливу на політику... Він, звісно, не запропонує нічого, що відхилялося б від того, на чому зупинився Трамп", - сказав один із колишніх співробітників Ради національної безпеки.

При цьому Болтон побоюється, що на майбутніх переговорах Трамп може змусити Київ піти на руйнівні поступки Москві, "тому що, як мені здається, Путін знає, як грати з Трампом", а Келлог навряд чи стане захистом від впливу Путіна.

"Він просто робитиме те, що накаже йому Трамп. Він може протестувати, але Трамп вибрав Келлога не за його незалежне судження", - сказав Болтон.

Колишні колеги Келлога кажуть, що його призначили посланником з питань України на підставі запропонованого ним мирного плану, який містив глибоку критику адміністрації Байдена. Як поступка Росії план радив відкласти прийняття України в НАТО і зняти з Росії деякі санкції в обмін на підписання мирної угоди.

Водночас російські ЗМІ та чиновники Кремля критично сприйняли як Келлога, так і його мирний план.

Сет Джонс, політолог і експерт з питань оборони з Центру стратегічних і міжнародних досліджень, назвав Келлога серйозним мислителем, чия присутність в орбіті Трампа має надати вагомості рішенням Білого дому щодо України. Однак, за його словами, особисті нападки Кремля на Келлога і його план не обіцяють нічого хорошого для будь-якої угоди.

"Переговори ще навіть не почалися, а вони вже переслідують головного американця, який бере участь у цьому. Це не сприяє переговорам або навіть припиненню вогню", - сказав він.

Переговори з РФ - що відомо

Раніше Трамп пригрозив РФ санкціями через відмову від переговорів. Президент США повідомив, що незабаром поговорить із господарем Кремля і готовий із ним зустрітися в будь-який час.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли можуть бути переговори делегації України з командою Трампа. Основні переговори української делегації з новою командою Трампа очікуються тоді, коли буде "Український тиждень" у Вашингтоні.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресором Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

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Хто такий Кіт Келлог Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI. Келог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки. Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка насамперед, Росія і Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу. "Ми говоримо українцям: Ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: Він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - говорив Келлог у червні. При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй всю її територію" і не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

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