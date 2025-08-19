У Путіна може закінчитися паливо: ціни на бензин у РФ встановили новий рекорд

Росія планує продовжити заборону на експорт бензину до кінця вересня для стабілізації ситуації на внутрішньому ринку.

https://glavred.net/world/u-putina-mozhet-zakonchitsya-toplivo-ceny-na-benzin-v-rf-ustanovili-novyy-rekord-10691039.html Посилання скопійоване

Ціни на бензин в РФ дивують / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот з відео з Telegram-каналу Кремля

Ключове:

Удар по НПЗ у Волгограді спричинив рекордне зростання цін на бензин у РФ

Ціни на російських Ai-92 і Ai-95 злетіли після ремонту НПЗ та атаки дронів

Після нового удару українських дронів по нафтопереробному заводу у Волгограді вартість пального на російських біржах 19 серпня знову зросла, встановивши чергові рекорди. Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі.

Так, бензин марки Аі-92 подорожчав на 0,74%, сягнувши 72 044 рублів за тонну. Водночас ціна на Аі-95 піднялася майже на 1% і становить уже 81 154 рублі за тонну.

відео дня

Таким чином, обидві марки встановили нові історичні максимуми, які перевищили рекорди, зафіксовані днем раніше, 18 серпня.

Головною причиною подорожчання учасники ринку називають скорочення пропозиції пального на внутрішньому ринку, зумовлене ремонтами НПЗ. Виникають побоювання, що пального може не вистачити для задоволення попиту.

У відповідь на ціновий стрибок влада РФ розглядає можливість продовження заборони на експорт бензину щонайменше до кінця вересня, щоб утримати ситуацію на внутрішньому ринку.

НПЗ в РФ / Главред

Економіка Росії - що відомо про ситуацію

Як раніше повідомляв Главред, зростання фінансових проблем, ймовірно, погіршить здатність Росії формувати збройні сили. Так, за даними ISW, у РФ почалася криза з набором у війська, хоча Кремль заявляє про рекорди.

Наразі економіка Росії тримається завдяки трьом факторам: доходам від нафти, залишкам резервів і економічній інерції, яка запобігає її миттєвому краху. За словами економіста Віталія Шапрана, початковий запас міцності, який російська економіка мала на початку повномасштабного вторгнення, вже вичерпався.

Експерт також зазначив, що Кремлю загрожує серйозне падіння нафтових доходів. Це пов'язано з тиском Заходу на Індію, зменшенням обсягів закупівель з боку Китаю, а також планами ОПЕК+ щодо збільшення видобутку нафти.

Більше економічних новин:

Про джерело: Інтерфакс Російське інформаційне агентство "Інтерфакс" — одне з найбільших і найвідоміших недержавних інформаційних агентств у Росії. Російське інформаційне агентство "Інтерфакс", а також створений на його основі консорціум група "Інтерфакс" (англ. Interfax Information Services Group) - засноване 1989 року і було першим недержавним інформаційним агентством у СРСР. Зараз належить "ЗАТ Интерфакс", конкретний склад керівництва якого невідомий. Агенство надає новини та аналітику в різних сферах - політика, економіка, фінанси, енергетика, транспорт, спорт, культура.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред