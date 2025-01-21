Не Курськом єдиними: ЗСУ можуть розширити наступ одразу у двох областях РФ

Військова логістика страждає не лише в Курській, але й у Брянській, Бєлгородській, Орловській областях.

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Сили оборони України перехопили тактичну ініціативу на Курщині / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот карти deepstatemap.live

Що сказав Снєгирьов:

Українці провели низку успішних контрнаступальних дій у районі населеного пункту Махнівка

Не варто виключати можливість повторення Курського сценарію у Брянській та Бєлгородській областях

Втрати РФ за весь час Курської операції оцінюються на рівні 35-38 тис. особового складу

Український контрнаступ в Курській області Росії не припиняється. Як пояснив військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу FREEДОМ, ситуація для ворога там важка, її втрати — дуже великі.

"Російський наступ у районі Малої Локні фактично захлинувся. Щобільше, за останні кілька днів Сили оборони України перехопили тактичну ініціативу та провели низку успішних контрнаступальних дій у районі населеного пункту Махнівка, який узятий під повний контроль Сил оборони, а це — свідчення того, що український контрнаступ триває", — констатував він.

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Окрім цього, за словами Снєгирьова, Сили оборони України завдають успішних ударів по місцях постійної дислокації особового складу російської армії та північнокорейського контингенту. Також страждає військова логістика не лише в Курській, але й у Брянській, Бєлгородській, Орловській областях.

"Росіяни стоять перед питанням щодо можливості розширення зони присутності Сил оборони України на території Російської Федерації за рахунок інших суб’єктів самої Російської Федерації. Йдеться про можливість повторення Курського сценарію у Брянській та Бєлгородській областях", — зазначив гість ефіру.

Резюмуючи, Снєгирьов прокоментував величезні втрати ворога на його ж території.

"За весь період українського наступу в Курській області, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, втрати російської армії оцінюються на рівні 35-38 тис. особового складу.

Зазначу, в Курській області зосереджені найбільш боєздатні підрозділи російської окупаційної армії: бригада морської піхоти, дивізії повітрянодесантних військ, бригади спецпризначенців та дивізія спецпризначення Росгвардії, тобто еліта, в російському розумінні, армії окупантів. Крім цього, слід зазначити найважчі втрати в особовому складі військовослужбовців КНДР.

За інформацією українського президента, це близько 4 тис. особового складу. Я нагадаю, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, на території РФ, зокрема в Курській області, зосереджено до 12 тис. особового складу військовослужбовців КНДР, йдеться про відбірні підрозділи так званого штурмового корпусу", — прокоментував Дмитро Снєгирьов.

Бої в Курській області - що відомо

Як повідомляв Главред, за даними Forbes, під Курськом РФ вдалась до "смішної" практики. Агресори повернулися до технологій Другої світової.

Окрім цього, в ЗСУ зробили важливу заяву щодо заходу окупантів з Курщини в Сумську область. Попри всі наміри Росії, головна наша задача - завдавати ворогу максимального ураження.

Варто вказати, що на Курщині ЗСУ діють нестандартно. Українські військові ліквідували близько 40% ворожих військ.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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