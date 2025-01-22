Українські воїни розгромили в бою військових КНДР: ворог зазнав серйозних втрат

Північнокорейські військові намагалися штурмувати українські позиції, однак зазнали невдачі.

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Українським військовим вдалося стримати наступ військ КНДР / Колаж: Главред, фото: facebook.com/usofcom, скріншот з відео

Що повідомили в ССО:

Північнокорейці розгорнули наступ на українські позиції на Курщині

Бійці ССО ліквідували декілька десятків військових з КНДР

Бій між українськими на північнокорейськими військовими тривав понад 8 годин

У Курській області країни-агресорки Росії відбувся запеклий бій між операторами ССО ЗСУ та північнокорейськими військовими, внаслідок якого ворожі сили зазнали втрат.

Як повідомили у Силах Спеціальних Операцій, військові КНДР наступали на українські позиції, аде їх вчасно виявили оператори 8-го полку ССО ЗСУ, які разом із піхотинцями втримували противника більше 8 годин.

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Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Зі стрілецькою зброєю та гранатометами, а також підсиленням зі сторони снайперів, оператори ССО знищили 21 та поранили 40 північнокорейських військових.

"На дев’ятій годині бою в групи CCO залишилася лише третина боєкомплекту. Решту вони витратили на знищення ворогів. Оператори прийняли рішення на ексфільтрацію – тактика військових для швидкого виведення групи з поля бою в безпечне місце. Бійці злагоджено вийшли на двох Humvee", - йдеться в повідомленні.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що нещодавно під час боїв російські війська просунулися до українського виступу в Курській області.

Раніше, як писав Главред, військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що російський наступ у районі Малої Локні фактично захлинувся. Щобільше, за останні кілька днів Сили оборони України перехопили тактичну ініціативу та провели низку успішних контрнаступальних дій у районі населеного пункту Махнівка, який узятий під повний контроль Сил оборони, а це — свідчення того, що український контрнаступ триває.

Напередодні колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж також підтвердив, що ЗСУ не просто стоять в обороні, а б'ють по противнику з флангів, тилів та секторально, тим самим дезорієнтуючи ворога.

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Що таке Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

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