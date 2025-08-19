Маневри окупантів: у ЗСУ розкрили справжню мету активізації росіян на Херсонщині

Окупанти нарощують кількість атак на Херсонщині і намагаються утримати плацдарм.

Елітні підрозділи РФ перекидають на відновлення та виводять у Запорізьку область / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Окупанти активізувалися на островах Дніпра

Штурми Білогрудого зросли до 8–10 разів на добу

Росіяни посилюють присутність на Херсонщині перед перекидом сил до Запоріжжя

Російські окупанти активізували бойові дії в острівній зоні Дніпра на Херсонщині. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, передає УНІАН.

"Зокрема острів Білогрудий та Антонівські мости — автомобільний та залізничний. На острові Білогрудий ворог намагається захопити певний плацдарм. Тому що цей острів доволі недалеко від Херсона. І маючи там плацдарм, можна тримати під вогневим контролем декілька інших островів, проток. А також з цього плацдарму завдавати ударів і по Херсону. Противник намагається вже декілька днів поспіль проводити там штурмові дії, висадитися та утримати хоч якийсь плацдарм", — розповів Волошин. відео дня

Він додав, що активність окупантів зросла і в інших локаціях Херсонщини. "Раніше РФ тут проводила 3–4 штурми на добу, зараз ця кількість зросла до 8–10", — зазначив речник Сил оборони півдня.

Ротація російських підрозділів

Водночас Волошин повідомив про ротацію російських підрозділів у регіоні. "Він звідти (з Херсонщини) знімає морпіхів та десантників на їхні місця. В їхні смуги він заводить звичайні механізовані свої частини. А більш штурмові підрозділи для ведення активних штурмових дій він виводить на відновлення, поповнення і після цього він їх заведе в Запорізьку область. Це ті підрозділи, про які говорив Головнокомандувач генерал Сирський. Що противник накопичує в Запорізькій області сили та засоби", — пояснив Волошин.

Експертна оцінка

Гіпотетичне закріплення російських військ на окремих ділянках прориву не створює нових принципових загроз для України. Про це в інтерв’ю Главреду зазначив голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан.

"Ситуація не містить нічого принципово нового. Відомо, що ворог іноді заходить на окремі території та тимчасово їх займає. Також зрозуміло, що Україна іноді втрачає позиції, але головне завдання — завдавати максимальних втрат живій силі противника", — пояснив експерт.

Кузан додав, що мова про повний вихід із контрольованої частини Донецької області є нереалістичною, тому ключовим залишається ефективне відбиття атак і послідовне знищення сил ворога.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Збройні сили України просунулися в районі Добропілля, де діє 1-й корпус Національної гвардії. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Крім того, на тимчасово окупованій території Запорізької області було знищено російський вантажний потяг із паливно-мастильними матеріалами. Унаслідок цього рух поїздів через регіон повністю зупинено, заявив радник мера Маріуполя та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Також аналітики підтвердили, що ЗСУ відтіснили противника у важливій точці, попри масові атаки БПЛА. За даними Американського інституту вивчення війни (ISW), українські військові успішно просунулися на Лиманському напрямку. Це підтверджується відео з геолокацією, на яких видно, як ЗСУ просуваються в південній частині села Торське.

