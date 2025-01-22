Вибухи гриміли в шести областях: РФ атакувала Україну десятками ударних дронів

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи ЗСУ.

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ЗСУ відбивають атаки дронів РФ / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

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ЗСУ збили 65 ударних безпілотників РФ

У результаті нічної ворожої атаки обійшлося без жертв і постраждалих

Російські окупанти атакували Україну в ніч на середу 99-ма ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

У результаті 65 із них вдалося збити, а 30 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків, повідомляється в Telegram ПС ЗСУ.

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"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Станом на 10.00 підтверджено, що збито 65 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях", - йдеться в повідомленні.

/ Главред

Попередньо, внаслідок нічної ворожої атаки обійшлося без жертв і постраждалих. Водночас пошкоджено установи, промислові підприємства, господарські будівлі, приватні та багатоквартирні будинки в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях. Спеціальні служби ліквідовують наслідки пошкоджень.

/ t.me/kpszsu

Повітряні атаки РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше РФ запустила по Україні 74 дрони, серед яких були "Шахеди" та безпілотники-імітатори різних типів. Українська протиповітряна оборона збила 47 ворожих дронів, 27 безпілотників-імітаторів - не досягли цілей (були локаційно втрачені).

Раніше повідомлялося, що в Києві оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У результаті зафіксовано потрапляння уламків БпЛА в багатоповерхівку в одному з районів столиці.

Як повідомляв Главред, країна-агресор РФ виробляє щонайменше 30-50 дронів "Шахедів" на добу, тож ворог може використовувати всі ці безпілотники для ударів по Україні, заявив військовий експерт Роман Світан.

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