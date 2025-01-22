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Вибухи гриміли в шести областях: РФ атакувала Україну десятками ударних дронів

Олексій Тесля
22 січня 2025, 12:29
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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи ЗСУ.
Атака дронів, дрони, ППО
ЗСУ відбивають атаки дронів РФ / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Важливо:

  • ЗСУ збили 65 ударних безпілотників РФ
  • У результаті нічної ворожої атаки обійшлося без жертв і постраждалих

Російські окупанти атакували Україну в ніч на середу 99-ма ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

У результаті 65 із них вдалося збити, а 30 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків, повідомляється в Telegram ПС ЗСУ.

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"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Станом на 10.00 підтверджено, що збито 65 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях", - йдеться в повідомленні.

Вибухи гриміли в шести областях: РФ атакувала Україну десятками ударних дронів
/ Главред

Попередньо, внаслідок нічної ворожої атаки обійшлося без жертв і постраждалих. Водночас пошкоджено установи, промислові підприємства, господарські будівлі, приватні та багатоквартирні будинки в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях. Спеціальні служби ліквідовують наслідки пошкоджень.

Скріншот
/ t.me/kpszsu

Повітряні атаки РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше РФ запустила по Україні 74 дрони, серед яких були "Шахеди" та безпілотники-імітатори різних типів. Українська протиповітряна оборона збила 47 ворожих дронів, 27 безпілотників-імітаторів - не досягли цілей (були локаційно втрачені).

Раніше повідомлялося, що в Києві оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У результаті зафіксовано потрапляння уламків БпЛА в багатоповерхівку в одному з районів столиці.

Як повідомляв Главред, країна-агресор РФ виробляє щонайменше 30-50 дронів "Шахедів" на добу, тож ворог може використовувати всі ці безпілотники для ударів по Україні, заявив військовий експерт Роман Світан.

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Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе

  1. Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
  2. Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
  3. Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.
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