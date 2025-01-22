Побиття в Білій Церкві: у НПУ відповіли, чи є серед фігурантів діти чиновників

Особи всіх фігурантів нападу на 12-річну школярку встановлено. Підозру оголошено одному учаснику - 16-річному підлітку.

https://glavred.net/ukraine/izbienie-v-beloy-cerkvi-v-npu-otvetili-est-li-sredi-figurantov-deti-chinovnikov-10632896.html Посилання скопійоване

У поліції розкрили нові деталі справи про побиття дівчинки в Білій Церкві / Колаж: Главред, фото: Нацполіція ​

Головні тези:

Поліція встановила всіх фігурантів побиття дитини

16-річний хлопець отримав статус підозрюваного

Усі винні понесуть відповідальність

У поліції спростували інформацію про те, що до побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві 11 січня причетні діти чиновників або правоохоронців. Також правоохоронці не підтвердили зв'язок інциденту з наркотиками. Про це повідомив на брифінгу керівник слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області Віктор Луговий.

"На даний час відсутня будь-яка інформація про те, що учасники події або їхні батьки є чиновниками чи правоохоронцями. Це питання також ретельно перевіряється", - сказав він.

відео дня

Водночас, за словами Лугового, деякі батьки фігурантів воюють у Збройних силах України.

"Також серед них батьків є померлі, ті, хто не працює, і ті, у кого немає роботи. Це факти, які я хочу зафіксувати", - додав керівник слідчого управління ГУ Нацполіції.

За його словами, версію про відмову потерпілої спробувати наркотичні засоби як причину конфлікту перевіряють, однак наразі слідство не має її підтверджень.

У поліції повідомили, що станом на цей момент уже встановлено 10 учасників конфлікту. Їм від 12 до 16 років. Один із них - 16-річний хлопець - отримав статус підозрюваного. Йому інкримінують катування (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу) і вимагання (ч. 4 ст. 189 КК). Максимальні санкції за цими статтями передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інші учасники ще не є суб'єктами вчинення кримінального правопорушення, оскільки їхній вік менший за 16 років.

Луговий запевнив, що всі винні понесуть відповідальність, зокрема й батьки учасників інциденту, якщо буде доведено їхню провину в неналежному вихованні дітей.

Усі неповнолітні фігуранти раніше не потрапляли в поле зору поліції, на обліку не перебували. Наразі вони мають право на продовження навчання в школі. Ювенальна превенція, поліція, педагоги та психологи працюють із дітьми.

З постраждалою дівчинкою також працюють психологи міської ради та поліції. Їй також надається адвокатська підтримка. Медичне обстеження триває, а остаточні висновки про стан його здоров'я стануть відомі після отримання результатів судово-медичної експертизи.

Побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві - що відомо

11 січня в Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчинку. У Мережі з'явилося відповідне відео, на якому видно, як група підлітків принижувала та била дівчину ногами, руками. Крім того, вони клеїли їй на голову жувальну гумку і вимагали гроші. На одному з опублікованих записів можна було почути й погрози.

Батько, а також рідний та двоюрідний брати потерпілої зараз перебувають на фронті, захищаючи країну від російських окупантів. Мама дівчинки звернулася до поліції.

Правоохоронці встановили десятьох учасників побиття школярки.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред