Фінал війни в Україні: у Зеленського розповіли про контакти з командою Трампа

Дональд Трамп не піде шляхом підігрування диктатору Володимиру Путіну, вважає Михайло Подоляк.

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Україна встановила контакти з командою Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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Налагоджено неформальні комунікації з командою Трампа

Президент США на переговорах не буде підігравати Путіну

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив про налагодження неформальних комунікацій між українською стороною та командою президента США Дональда Трампа.

"Я б сказав так, що певні комунікації неформальні (з командою Трампа - ред.), вони і сьогодні є на різних рівнях. Тут питання в тому, що команді вже чинного президента (США - ред.) треба чітко заявити про свою позицію щодо фіналу війни", - підкреслив він у коментарі РБК-Україна.

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Представник ОП вважає, що Трамп, під час переговорів, не піде шляхом підігрування диктатору Володимиру Путіну.

"Якщо сісти за стіл переговорів і зіграти на умовах Путіна, то це одна справа. І якось мені здається, що навряд чи Трамп піде цим шляхом. Тому що це абсолютне обнулення своєї особистої репутації. Для такого типу політиків, яким є Трамп, особиста репутація надважлива. А якщо ти сідаєш за стіл переговорів без інструменту примусу з Росією, то очікувати від цього якоїсь продуктивності немає сенсу", - вважає він.

Співрозмовник також зазначив, що з часом США стане очевидним, що з країною-агресором немає сенсу вести переговори.

"Я не про (формат - ред.) Трамп - Путін, а на будь-якому рівні. Тоді буде зрозуміло, що там "патрушевщина" скрізь. Буде зрозуміло, що з Російською Федерацією немає сенсу говорити в принципі. І все. Питання тільки, скільки часу потрібно для Трампа, щоб усвідомити це. Або репутація його падає, або остаточно руйнується репутація Росії. І тоді ми бачимо з вами зовсім іншу мілітарну підтримку України. Набагато швидшу, ніж це робила попередня адміністрація", - додав Подоляк.

Раніше Трамп пригрозив РФ санкціями через відмову від переговорів. Президент США повідомив, що незабаром поговорить із господарем Кремля і готовий із ним зустрітися в будь-який час.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли можуть бути переговори делегації України з командою Трампа. Основні переговори української делегації з новою командою Трампа очікуються тоді, коли буде "Український тиждень" у Вашингтоні.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресором Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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