Фінал війни в Україні: у Зеленського розповіли про контакти з командою Трампа

Важливо:
- Налагоджено неформальні комунікації з командою Трампа
- Президент США на переговорах не буде підігравати Путіну
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив про налагодження неформальних комунікацій між українською стороною та командою президента США Дональда Трампа.
"Я б сказав так, що певні комунікації неформальні (з командою Трампа - ред.), вони і сьогодні є на різних рівнях. Тут питання в тому, що команді вже чинного президента (США - ред.) треба чітко заявити про свою позицію щодо фіналу війни", - підкреслив він у коментарі РБК-Україна.
Представник ОП вважає, що Трамп, під час переговорів, не піде шляхом підігрування диктатору Володимиру Путіну.
"Якщо сісти за стіл переговорів і зіграти на умовах Путіна, то це одна справа. І якось мені здається, що навряд чи Трамп піде цим шляхом. Тому що це абсолютне обнулення своєї особистої репутації. Для такого типу політиків, яким є Трамп, особиста репутація надважлива. А якщо ти сідаєш за стіл переговорів без інструменту примусу з Росією, то очікувати від цього якоїсь продуктивності немає сенсу", - вважає він.
Співрозмовник також зазначив, що з часом США стане очевидним, що з країною-агресором немає сенсу вести переговори.
"Я не про (формат - ред.) Трамп - Путін, а на будь-якому рівні. Тоді буде зрозуміло, що там "патрушевщина" скрізь. Буде зрозуміло, що з Російською Федерацією немає сенсу говорити в принципі. І все. Питання тільки, скільки часу потрібно для Трампа, щоб усвідомити це. Або репутація його падає, або остаточно руйнується репутація Росії. І тоді ми бачимо з вами зовсім іншу мілітарну підтримку України. Набагато швидшу, ніж це робила попередня адміністрація", - додав Подоляк.
Раніше Трамп пригрозив РФ санкціями через відмову від переговорів. Президент США повідомив, що незабаром поговорить із господарем Кремля і готовий із ним зустрітися в будь-який час.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли можуть бути переговори делегації України з командою Трампа. Основні переговори української делегації з новою командою Трампа очікуються тоді, коли буде "Український тиждень" у Вашингтоні.
Як раніше повідомляв Главред, Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресором Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.
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Хто такий Михайло Подоляк
Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.
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