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Фінал війни в Україні: у Зеленського розповіли про контакти з командою Трампа

Олексій Тесля
22 січня 2025, 16:02
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Дональд Трамп не піде шляхом підігрування диктатору Володимиру Путіну, вважає Михайло Подоляк.
Трамп, Україна
Україна встановила контакти з командою Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Важливо:

  • Налагоджено неформальні комунікації з командою Трампа
  • Президент США на переговорах не буде підігравати Путіну

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив про налагодження неформальних комунікацій між українською стороною та командою президента США Дональда Трампа.

"Я б сказав так, що певні комунікації неформальні (з командою Трампа - ред.), вони і сьогодні є на різних рівнях. Тут питання в тому, що команді вже чинного президента (США - ред.) треба чітко заявити про свою позицію щодо фіналу війни", - підкреслив він у коментарі РБК-Україна.

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Представник ОП вважає, що Трамп, під час переговорів, не піде шляхом підігрування диктатору Володимиру Путіну.

"Якщо сісти за стіл переговорів і зіграти на умовах Путіна, то це одна справа. І якось мені здається, що навряд чи Трамп піде цим шляхом. Тому що це абсолютне обнулення своєї особистої репутації. Для такого типу політиків, яким є Трамп, особиста репутація надважлива. А якщо ти сідаєш за стіл переговорів без інструменту примусу з Росією, то очікувати від цього якоїсь продуктивності немає сенсу", - вважає він.

Співрозмовник також зазначив, що з часом США стане очевидним, що з країною-агресором немає сенсу вести переговори.

"Я не про (формат - ред.) Трамп - Путін, а на будь-якому рівні. Тоді буде зрозуміло, що там "патрушевщина" скрізь. Буде зрозуміло, що з Російською Федерацією немає сенсу говорити в принципі. І все. Питання тільки, скільки часу потрібно для Трампа, щоб усвідомити це. Або репутація його падає, або остаточно руйнується репутація Росії. І тоді ми бачимо з вами зовсім іншу мілітарну підтримку України. Набагато швидшу, ніж це робила попередня адміністрація", - додав Подоляк.

Раніше Трамп пригрозив РФ санкціями через відмову від переговорів. Президент США повідомив, що незабаром поговорить із господарем Кремля і готовий із ним зустрітися в будь-який час.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли можуть бути переговори делегації України з командою Трампа. Основні переговори української делегації з новою командою Трампа очікуються тоді, коли буде "Український тиждень" у Вашингтоні.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресором Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

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Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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Дональд Трамп Михайло Подоляк мирні переговори з Росією
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