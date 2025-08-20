Рус
Трамп після зустрічі з Зеленським намагався "зламати" позицію Орбана - Bloomberg

Руслана Заклінська
20 серпня 2025, 00:15
Європейські лідери попросили Дональда Трампа використати свій вплив на Віктора Орбана.
Трамп після зустрічі з Зеленським намагався 'зламати' позицію Орбана - Bloomberg
Трамп зателефонував прем'єру Угорщини після переговорів із Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/orbanviktor

Коротко:

  • Трамп зателефонував Орбану після переговорів із Зеленським
  • Дзвінок стосувався вступу України до ЄС
  • Орбан підтвердив, що почув прохання про підтримку членства України в ЄС, але не змінив позицію

Президент США Дональд Трамп зателефонував прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану після серії переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Дзвінок був безпосередньо пов'язаний із питанням вступу України до Європейського союзу. Про це пише Bloomberg.

"Дзвінок став результатом переговорів Трампа і групи європейських лідерів, які зібралися в Білому домі для обговорення шляхів припинення війни Росії з Україною. У якийсь момент вони попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб чинити тиск на правого популіста і змусити його відмовитися від своїх заперечень проти членства України в ЄС", - йдеться в матеріалі.

Під час телефонної розмови з Трампом Угорщина також висловила зацікавленість у проведенні наступного раунду переговорів між лідером Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Вже наступного дня після розмови Орбан опублікував у своєму офіційному акаунті Facebook пост, у якому торкнувся теми членства України в ЄС. У своїй заяві угорський прем'єр зазначив, що не має наміру відступати від своєї позиції.

"Членство України в Європейському Союзі не є гарантією безпеки, тому пов’язувати членство і гарантії безпеки є зайвим і небезпечним", - написав прем'єр Угорщини.

Орбан - інфографіка
Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Як подолати вето Угорщини на вступ до ЄС

Народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що Україні для вступу до ЄС потрібно виконати всі вимоги максимально якісно, щоб мати "залізні аргументи" перед країнами, які виступають проти. Вона наголосила, що Україна не є другосортною і має увійти до ЄС із повагою, демонструючи відсутність корупції, політичних переслідувань та проблем із правами й свободами.

"Щойно ми усвідомимо, що маємо максимально якісно відпрацювати кожен елемент нашого руху, нам стане легше заручитися підтримкою всіх 26 країн (у кожному випадку), навіть якщо одна з них виступить проти. Бо сьогодні це Угорщина, а завтра це може бути хтось інший з іншої причини. Саме для цього нам потрібні залізні аргументи", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Скандальні заяви Орбана про Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, 26 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре висловив незадоволення ідеєю вступу України до ЄС, запропонувавши замість цього "розумну та впорядковану" співпрацю на основі контракту, який можна коригувати за обставин. Він заявив, що членство України нібито перенесе війну в Європу, назвав Україну "буферною державою" та "серйозною загрозою" для Угорщини.

Уже 30 липня Орбан заявив про свою "повагу" до президента України Володимира Зеленського, але водночас звинуватив його в "помилках" щодо війни з Росією. За словами Орбана, Зеленський відкинув його минулорічну пропозицію про мирні переговори, і це, на його думку, ускладнило ситуацію в Україні.

Крім цього, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в атаці на нафтопровід і пригрозив Києву відключенням електроенергії.

Читайте також:

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз Угорщина Володимир Зеленський Дональд Трамп Віктор Орбан Вступ України до Євросоюзу
