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Найближчим часом: союзники обговорять гарантії безпеки для України - Шольц

Марія Николишин
22 січня 2025, 14:44оновлено 22 січня, 15:42
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Союзники думають про те, як Україні зберегти сильну армію після закінчення війни.
Найближчим часом: союзники обговорять гарантії безпеки для України - Шольц
Гарантії безпеки для України / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Ключові тези:

  • Союзники мають забезпечити безпечне майбутнє України
  • Найближчим часом вони обговорять гарантії безпеки

Союзники найближчим часом обговорять гарантії безпеки, адже, навіть після завершення війни для України потрібно забезпечити безпечне майбутнє. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Funke.

"По-перше, було б добре, якби війна в Україні закінчилася. Але навіть тоді ми все одно повинні були б забезпечити безпечне майбутнє України", - сказав він.

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За його словами, далі мова піде про гарантії безпеки, а також про те, як Україні зберегти сильну армію, яку "ми разом будемо оснащувати".

Він наголосив, що це питання союзники обговорять найближчим часом.

"Найближчим часом ми обговоримо це з нашими союзниками. Проте наразі такі спекуляції заборонені. Адже через голови українського народу нічого не вирішується. І до миру нам ще далеко", - додав канцлер Німеччини.

Найближчим часом: союзники обговорять гарантії безпеки для України - Шольц
Безпекові угоди / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила на щорічній конференції оборонного агентства ЄС, що за підтримки союзників Україна зможе перемогти у війні проти країни-агресорки Росії.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що метою нової вашингтонської Адміністрації є завершення війни в Україні таким чином, щоб за кілька років вона не почалася знову.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього дійсно хороші відносини з американським президентом Дональдом Трампом. Він зазначив, що Трамп прагне досягти миру і хоче закінчити війну до кінця року.

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Хто такий Олаф Шольц?

Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія.

19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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