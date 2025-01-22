Найближчим часом: союзники обговорять гарантії безпеки для України - Шольц

Союзники думають про те, як Україні зберегти сильну армію після закінчення війни.

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Гарантії безпеки для України / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Ключові тези:

Союзники мають забезпечити безпечне майбутнє України

Найближчим часом вони обговорять гарантії безпеки

Союзники найближчим часом обговорять гарантії безпеки, адже, навіть після завершення війни для України потрібно забезпечити безпечне майбутнє. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Funke.

"По-перше, було б добре, якби війна в Україні закінчилася. Але навіть тоді ми все одно повинні були б забезпечити безпечне майбутнє України", - сказав він. відео дня

За його словами, далі мова піде про гарантії безпеки, а також про те, як Україні зберегти сильну армію, яку "ми разом будемо оснащувати".

Він наголосив, що це питання союзники обговорять найближчим часом.

"Найближчим часом ми обговоримо це з нашими союзниками. Проте наразі такі спекуляції заборонені. Адже через голови українського народу нічого не вирішується. І до миру нам ще далеко", - додав канцлер Німеччини.

Безпекові угоди / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила на щорічній конференції оборонного агентства ЄС, що за підтримки союзників Україна зможе перемогти у війні проти країни-агресорки Росії.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що метою нової вашингтонської Адміністрації є завершення війни в Україні таким чином, щоб за кілька років вона не почалася знову.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього дійсно хороші відносини з американським президентом Дональдом Трампом. Він зазначив, що Трамп прагне досягти миру і хоче закінчити війну до кінця року.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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