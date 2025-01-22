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Росія завалиться за 8 місяців: названо два потрібних кроки

Андрій Ганчук
22 січня 2025, 16:24
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Крах Росії можливий уже цього року, але за певного сценарію, вважає Михайло Подоляк.
Путін, розпад Росії
Руйнування економіки і панічні настрої можуть досить швидко призвести до падіння РФ - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Подоляка:

  • Росія може впасти за 8 місяців
  • Потрібно посилювати удари по РФ та її економіці

Країна-окупант Росія завалиться за 8 місяців, якщо серйозно наростити удари по її території і посилити міжнародний тиск на Кремль. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що також потрібно застосувати жорстку політику до країн, які допомагають Москві обходити санкції.

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На думку чиновника, потрібний сценарій запустять ефективні удари по території Росії, які призведуть до панічних соціальних настроїв.

"От якщо буде суттєва руйнація економіки на території Росії і суттєве збільшення цієї панічності в соціальних настроях, тоді це матиме досить швидкі наслідки. І тоді, дивіться, паралельно 6-8 місяців обнулення (російської) економіки при 3-4 місяцях нарощування ударів у глибину РФ. І тоді ми цей рік зможемо побачити зовсім інакше", - підкреслив Михайло Подоляк.

Розпад Росії - цікаві новини за темою:

Як повідомляв Главред, народний депутат, історик Володимир В'ятрович вважає, що поділ Росії на національні утворення - неминучий сценарій наступних 50 років. На його думку, якщо процес буде стихійним і неконтрольованим, можливі серйозні наслідки для світової безпеки.

Захід боїться розпаду Росії, вважає колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж. На його думку, західний світ побоюється неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї, що можливо за сценарію розвалу російської держави.

Росія почне тріщати по швах і повторить долю Радянського Союзу, вважає колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун. На думку експерта, країна не збережеться в існуючих кордонах.

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Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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