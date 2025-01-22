Росія завалиться за 8 місяців: названо два потрібних кроки

Крах Росії можливий уже цього року, але за певного сценарію, вважає Михайло Подоляк.

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Руйнування економіки і панічні настрої можуть досить швидко призвести до падіння РФ - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Подоляка:

Росія може впасти за 8 місяців

Потрібно посилювати удари по РФ та її економіці

Країна-окупант Росія завалиться за 8 місяців, якщо серйозно наростити удари по її території і посилити міжнародний тиск на Кремль. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що також потрібно застосувати жорстку політику до країн, які допомагають Москві обходити санкції.

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На думку чиновника, потрібний сценарій запустять ефективні удари по території Росії, які призведуть до панічних соціальних настроїв.

"От якщо буде суттєва руйнація економіки на території Росії і суттєве збільшення цієї панічності в соціальних настроях, тоді це матиме досить швидкі наслідки. І тоді, дивіться, паралельно 6-8 місяців обнулення (російської) економіки при 3-4 місяцях нарощування ударів у глибину РФ. І тоді ми цей рік зможемо побачити зовсім інакше", - підкреслив Михайло Подоляк.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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