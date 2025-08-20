Путіну не вистачить людей для захоплення України: експерт розкрив нову стратегію Кремля

Поки що РФ може обмежитися частковою мобілізацією, набираючи 30-35 тисяч осіб упродовж місяця.

https://glavred.net/war/putinu-ne-hvatit-lyudey-dlya-zahvata-ukrainy-ekspert-raskryl-novuyu-strategiyu-kremlya-10690916.html Посилання скопійоване

Мобілізація росіян Путіну поки що не потрібна / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

Головні тези:

Кремль запустив "повзучу мобілізацію"

Путін здатний щомісяця набирати по 30-35 тисяч осіб

Для захоплення всіх українських територій йому все одно не вистачить людей

Президент США Дональд Трамп створив ситуацію, в якій російському диктатору Володимиру Путіну нічого не заважає вести війну в повному обсязі та при цьому продовжувати консультації щодо припинення війни. При цьому масштабна мобілізація громадян Росії Путіну не потрібна. Про це в інтерв'ю Главреду сказав політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

"Те, що ми бачимо зараз, нагадує новий етап військового планування. Почалася часткова, "повзуча" мобілізація із запровадженням електронних повісток - і це щось змінить. Крім того, Путіну не вистачає людей для захоплення чотирьох областей України, і не вистачить їх і 2026 року", - сказав експерт.

відео дня

Якби США та інші країни Заходу вибудовували відносини з Кремлем більш жорстко, то Путіну довелося б поквапитися. Оскільки це не так, то президент РФ може обмежитися частковою мобілізацією, набираючи 30-35 тисяч осіб протягом місяця. Згодом глава Кремля може спробувати поповнити сили армії за рахунок сусідніх країн.

"Що буде через шість або дванадцять місяців, прогнозувати неможливо. Напевно, Кремль замість мобілізації спробує найняти жителів Центральної Азії", - вважає Морозов.

"Є думка, що нещодавня істерика з міграційним законодавством у Росії була пов'язана саме з цим. Адже навіщо влаштовувати гоніння за браку робочої сили? Але таким чином ФСБ і МВС хочуть упорядкувати базу всіх громадян Центральної Азії та інших країн, які перебувають у Росії, щоб за необхідності використовувати їх для призову або контрактної служби", - пояснив він.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Морозова Главреду про результати зустрічі на Алясці:

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, в Інституті вивчення війни вважають, що єдиний сценарій, за якого Росія могла б швидко окупувати Донбас - це капітуляція України, силовим шляхом цього досягти неможливо.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗСУ пішли вперед і мають успіхи на кількох напрямках. На Донеччині вони звільнили кілька населених пунктів і завдали значних втрат ворогу.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що країна-агресор Росія не планує закінчувати війну в Україні, навпаки, ворог готується проводити наступальні дії. Наразі ситуація на фронті залишається складною.

Росія перекидає бронетехніку на Запорізький напрямок: 13 серпня було помічено понад 15 одиниць БТР і БМП. Військові аналітики припускають, що це може свідчити про підготовку до наступу.

Інші новини:

Про персону: Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред