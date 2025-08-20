Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путіну не вистачить людей для захоплення України: експерт розкрив нову стратегію Кремля

Анна Ярославська
20 серпня 2025, 02:30
26
Поки що РФ може обмежитися частковою мобілізацією, набираючи 30-35 тисяч осіб упродовж місяця.
Путін, мобілізація в РФ
Мобілізація росіян Путіну поки що не потрібна / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

Головні тези:

  • Кремль запустив "повзучу мобілізацію"
  • Путін здатний щомісяця набирати по 30-35 тисяч осіб
  • Для захоплення всіх українських територій йому все одно не вистачить людей

Президент США Дональд Трамп створив ситуацію, в якій російському диктатору Володимиру Путіну нічого не заважає вести війну в повному обсязі та при цьому продовжувати консультації щодо припинення війни. При цьому масштабна мобілізація громадян Росії Путіну не потрібна. Про це в інтерв'ю Главреду сказав політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

"Те, що ми бачимо зараз, нагадує новий етап військового планування. Почалася часткова, "повзуча" мобілізація із запровадженням електронних повісток - і це щось змінить. Крім того, Путіну не вистачає людей для захоплення чотирьох областей України, і не вистачить їх і 2026 року", - сказав експерт.

відео дня

Якби США та інші країни Заходу вибудовували відносини з Кремлем більш жорстко, то Путіну довелося б поквапитися. Оскільки це не так, то президент РФ може обмежитися частковою мобілізацією, набираючи 30-35 тисяч осіб протягом місяця. Згодом глава Кремля може спробувати поповнити сили армії за рахунок сусідніх країн.

"Що буде через шість або дванадцять місяців, прогнозувати неможливо. Напевно, Кремль замість мобілізації спробує найняти жителів Центральної Азії", - вважає Морозов.

"Є думка, що нещодавня істерика з міграційним законодавством у Росії була пов'язана саме з цим. Адже навіщо влаштовувати гоніння за браку робочої сили? Але таким чином ФСБ і МВС хочуть упорядкувати базу всіх громадян Центральної Азії та інших країн, які перебувають у Росії, щоб за необхідності використовувати їх для призову або контрактної служби", - пояснив він.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Морозова Главреду про результати зустрічі на Алясці:

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, в Інституті вивчення війни вважають, що єдиний сценарій, за якого Росія могла б швидко окупувати Донбас - це капітуляція України, силовим шляхом цього досягти неможливо.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗСУ пішли вперед і мають успіхи на кількох напрямках. На Донеччині вони звільнили кілька населених пунктів і завдали значних втрат ворогу.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що країна-агресор Росія не планує закінчувати війну в Україні, навпаки, ворог готується проводити наступальні дії. Наразі ситуація на фронті залишається складною.

Росія перекидає бронетехніку на Запорізький напрямок: 13 серпня було помічено понад 15 одиниць БТР і БМП. Військові аналітики припускають, що це може свідчити про підготовку до наступу.

Інші новини:

Про персону: Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Європейський щит": стало відомо, скільки країн готові відправити війська в Україну

"Європейський щит": стало відомо, скільки країн готові відправити війська в Україну

01:20Війна
Не найкраще місце: ЗМІ розкрили можливе місце зустрічі Трампа з Зеленським і Путіним

Не найкраще місце: ЗМІ розкрили можливе місце зустрічі Трампа з Зеленським і Путіним

23:16Політика
Масштабні вибухи в Одесі - Росія б'є ракетами по місту, що відомо

Масштабні вибухи в Одесі - Росія б'є ракетами по місту, що відомо

22:17Війна
Реклама

Популярне

Більше
Максим Галкін залишив Аллу Пугачову без мільйонів - обхитрив усіх

Максим Галкін залишив Аллу Пугачову без мільйонів - обхитрив усіх

Все піде, як по маслу: для двох знаків зодіаку тиждень буде максимально вдалим

Все піде, як по маслу: для двох знаків зодіаку тиждень буде максимально вдалим

Які слова українці подарували іншим мовам: більшість людей будуть здивовані

Які слова українці подарували іншим мовам: більшість людей будуть здивовані

Нова біда: Філіп Кіркоров потребує допомоги лікарів - причина

Нова біда: Філіп Кіркоров потребує допомоги лікарів - причина

Мінус 65 кіло: популярний український комік став невпізнанним після схуднення

Мінус 65 кіло: популярний український комік став невпізнанним після схуднення

Останні новини

03:30

Феноменальне відкриття: вчені навчили штучний інтелект читати думки

03:00

Достаток увірветься у життя шести знаків зодіаку 20 серпня: хто серед везунчиків

02:30

Путіну не вистачить людей для захоплення України: експерт розкрив нову стратегію КремляВідео

02:12

Секрети ідеального блиску: чому фахівці радять мити авто ввечері, а не вдень

01:45

Коли народжуються істинні мільйонери: ТОП-6 дат, що ведуть до багатства

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
01:30

Не тільки величезний "брюлик": Роналду приготував для нареченої придане на чверть млн доларів

01:20

"Європейський щит": стало відомо, скільки країн готові відправити війська в Україну

00:27

Виноград не родить: експерт поділився причинами та простими способами вирішенняВідео

00:15

Трамп після зустрічі з Зеленським намагався "зламати" позицію Орбана - Bloomberg

Реклама
00:12

Знову мінус 25: Могилевська приголомшила причиною схуднення

19 серпня, вівторок
23:46

Моторошна причина смерті: російська актриса загинула за дивних обставин

23:17

"Далося не просто": Пресняков уперше зробив заяву про розлучення

23:16

Не найкраще місце: ЗМІ розкрили можливе місце зустрічі Трампа з Зеленським і Путіним

23:10

Третій арсенал в світі: чому Україна не контролювала ядерну зброю і хто її віддавВідео

22:17

Масштабні вибухи в Одесі - Росія б'є ракетами по місту, що відомо

21:45

Чи будуть американські військові в Україні: фінальне рішення Трампа

21:37

Путін висунув Трампу умову зустрічі з Зеленським - що задумали в Кремлі

21:05

Сигнал наближення біди: експерт пояснив, коли треба негайно зупинити авто

20:55

Маневри окупантів: у ЗСУ розкрили справжню мету активізації росіян на Херсонщині

20:47

В Україні суттєво подешевшали кілька видів овочів: скільки доведеться платити

Реклама
20:35

Фінансова стабільність чи творчість: яку енергетику має номер вашого будинку

20:21

Зеленський погодився на переговори щодо територій, але висунув умову - Axios

20:00

"Хто знає, чи зможемо завтра": чи можна по телефону розмовляти на цвинтаріВідео

19:57

США депортували перших українців попри обіцянки Трампа - що відомо

19:54

Мовний скандал на футбольному полі: що змусило суддю перервати гру і показати жовтуВідео

19:17

В Україні почали масово підробляти мед - на що звернути увагу перед покупкоюВідео

19:10

Новий Будапештський меморандум у Вашингтоні: що хочуть нав'язати УкраїніПогляд

19:01

Загадкова біла "нитка" біля жовтка: чи можна їсти таке яйце

18:51

Багатодітний тато молодиться: Андрій Джеджула зробив пластичну операцію

18:48

Мирний договір чи "троянський кінь": нардеп розкрив деталі ініціативи Путіна

18:36

Кому доля усміхається найчастіше: ТОП-4 знаки, яким завжди щастить у житті

18:20

Все вирішиться за два тижні: Макрон анонсував "критично важливі" рішення для України

18:08

У Путіна може закінчитися паливо: ціни на бензин у РФ встановили новий рекорд

18:05

Не забобони чи повір’я: чому понеділок насправді важкий деньВідео

18:01

Насуваються дощі з грозами і температура +8: стало відомо, коли в Україні похолодає

18:00

Путін запропонував місце зустрічі з Зеленським - ЗМІ розкрили відповідь лідера України

17:59

"Джастін був не в захваті": чому "обламався" роман Перрі і Трюдо насправді

17:45

Сім ударів рознесли склади боєприпасів РФ: СБУ влаштувала потужну "бавовну"

17:41

Названо найпопулярніший міський автомобіль у світі: яка марка очолила список

17:34

Герб України міг бути іншим - історик показав та розкрив секрет "нового" тризубаВідео

Реклама
17:17

Бабуся Вєрки Сердючки: Інна Білоконь показала, який вигляд має її мама

17:05

Справжня золота рибка: в Україні чоловік упіймав трофей, який дивує

16:59

Повезла себе в пологовий будинок: Осадча розчулила новими фото молодшого сина

16:45

Зустріч Зеленського, Трампа і Путіна під загрозою: на заваді стане одна причина

16:44

Долар стрімко рвонув у круте піке: скільки коштуватиме валюта 20 серпня

16:43

50 тисяч на дитину і 7000 щомісяця: Рада ухвалила закон про нові виплати

16:40

Війна входить у нову фазу: названо головну причину просування росіян на фронтіВідео

16:36

Гороскоп Таро на завтра 20 серпня: Овнам - хороші зміни, Дівам - м'якості

16:32

Як закохати в себе: психолог назвав ТОП-10 якостей, які приваблюють чоловіків

16:00

Жир та пригоріла їжа просто "розтануть": один засіб очистить духовку до блиску

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти